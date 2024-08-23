مقرّرة أمميّة: إسرائيل تحاول خلق ظروف احتلال دائمة تحت ستار مفاوضات وقف إطلاق النار

القدس المحتلة/سما/

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، أمس الخميس، إن إسرائيل تحاول تهيئة الظروف للاحتلال الدائم والاستيلاء على مزيد من الأراضي تحت ستار مفاوضات وقف إطلاق النار.

جاء ذلك لألبانيز، في منشور عبر منصة "إكس" أوضحت من خلاله أن إسرائيل تستغل المفاوضات للاستيلاء على الأجزاء المتبقية من فلسطين.

وتابعت: "تستخدم إسرائيل المفاوضات للاستحواذ على الأجزاء المتبقية من فلسطين. وتحت ستار مفاوضات وقف إطلاق النار، تحاول خلق الظروف الملائمة للاحتلال الدائم والمزيد من الاستيلاء على الأراضي".

وذكرت ألبانيز أن "المطلعين على التاريخ الفلسطيني سيدركون ماذا حدث بالفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وسيشاهدون مثالا حيّا للاستعمار الاستيطاني".

واستضافت العاصمة القطرية الدوحة في 15 و16آب/ أغسطس الجاري، جولة محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وفي نهاية هذه الجولة، أعلن الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة، عبر بيان، تقديم واشنطن مقترح اتفاق جديدا لتقليص الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس، كاشفين عن محادثات أخرى بالقاهرة قبل نهاية الأسبوع الجاري للمضي قدما في جهود التوصل إلى اتفاق.

ورغم حديث الجانب الأميركي عن مضي محادثات الدوحة في "أجواء إيجابية"، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أعلن تمسك حكومته بشروط ترفضها حماس بشكل مطلق، وحذر وزير أمنه، يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، في وقت سابق، من أنها ستعرقل التوصل إلى اتفاق.

وتشمل هذه الشروط "السيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم)".

فيما قالت حماس، إن ما أُبلغت به قيادة الحركة عن نتائج اجتماعات الدوحة لوقف إطلاق النار يعد تراجعا عما تم الاتفاق عليه في 2 تموز/ يوليو الماضي، استنادا إلى مقترح الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، نهاية أيار/ مايو الماضي.