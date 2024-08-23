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حدث أمني صعب في قطاع غزة وسقوط قتلى ومصابين من الجيش الإسرائيلي

الجمعة 23 أغسطس 2024 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
حدث أمني صعب في قطاع غزة وسقوط قتلى ومصابين من الجيش الإسرائيلي



غزة/سما/

أعلن موقع "حدشوت بزمان" العبري عن "حدث أمني جديد" في قطاع غزة، أدى لإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.


كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جندي إسرائيلي خلال المعارك وسط قطاع غزة.


وأضاف: "الرقيب إيفياتار أطوار 24 عاما من رأس العين، جندي في اللواء 6310 لواء القدس (16)، قتل في معركة وسط قطاع غزة".

وتابع: "أصيب في ذات الحدث 7 آخرين، جراح 3 منهم وصفت بالخطيرة خلال المعارك البرية في قطاع غزة".

وفي التفاصيل، ذكرت قناة كان العبرية: "حوالي الساعة 08:30 صباح اليوم خلال نشاط لقوات اللواء 16 جنوب منطقة حي الزيتون قرب محور نتساريم، دخلت قوة من الكتيبة 6310 لتمشيط أحد المباني القريبة من المحور، وفور دخولهم سمع دوى انفجار عنيف ناجم عن عبوة زرعت في المكان، ويقدر الجيش أن مسلحين نصبوا كمينا بعبوة شديدة الانفجار على جدار المبنى، وقاموا بتركيب كاميرا مخفية لمتابعة دخول القوة .

وأشارت إلى أنه تم إجلاء قتيل وعدة مصابين بالمروحيات، وفتح تحقيق في الحدث الصعب.

وأفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية  بمقتل جندي وإصابة 12 آخرين منهم 4 بجراح خطيرة في انفجار قنبلة قرب مبنى بحي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأضافت هيئة البث "كان" أن الجنود الذين انفجرت بهم القنبلة كانوا في مهمة لتفجير مبان تمهيدا لتوسيع ممر نتساريم في منطقة الزيتون.

 

وأعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الجمعة أنها أوقعت جنودا إسرائيليين قتلى وجرحى في محيط حي الزيتون بمدينة غزة وفي مدينة رفح، في حين أجلت مروحيات إسرائيلية العسكريين الجرحى.

وقالت الكتائب -في بيان عبر تطبيق تليغرام- إنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في جنوب حي الزيتون (جنوب شرقي مدينة غزة).

وأضافت أنها أوقعت قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية، وأكدت هبوط طائرات إسعاف لإجلائهم.


وقالت مصادر إسرائيلية إن ما بين 10 و15 جنديا -حالة بعضهم خطيرة- نقلوا للمستشفيات إثر استهدافهم بصواريخ مضادة للدروع في قطاع غزة.

وأضافت المصادر الإسرائيلية أن 5 مروحيات نقلت الجنود المصابين إلى مستشفيات في بئر السبع وتل أبيب والقدس المحتلة.

وفي نفس الإطار، أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بمقتل 3 جنود وإصابة 6 آخرين في غزة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أن 695 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب وأصييب 645 آخرون بجروح خطيرة.

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حدث أمني صعب في قطاع غزة وسقوط قتلى ومصابين من الجيش الإسرائيلي

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