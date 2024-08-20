3 شركات طيران تمدد تعليق رحلاتها إلى "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

أعلنت 3 شركات طيران دولية، الجمعة، تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل، مع استمرار حالة التأهب تحسبا لهجوم عسكري محتمل من إيران و"حزب الله".

وقال شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" في بيان: "نظرًا للوضع الحالي، تم تعليق الرحلات إلى تل أبيب وطهران حتى 2 سبتمبر (أيلول المقبل)، وسيتم تعليق الرحلات إلى بيروت حتى 30 سبتمبر".

وأضافت: "سيتم استئناف الرحلات إلى عمّان وأربيل اعتبارًا من 27 أغسطس/ آب الجاري، كما سيتم استخدام ممر شمالي في المجال الجوي العراقي للرحلات إلى أربيل".

بدورها، قالت شركة الطيران السويسرية في بيان: "استنادًا إلى أحدث تحليل أمني أجرته، تعمل شركة الخطوط الجوية السويسرية مرة أخرى على تعديل خدماتها إلى الشرق الأوسط: تم تعليق جميع الرحلات الجوية إلى تل أبيب وبيروت حتى يوم الاثنين 26 أغسطس".

وأضافت: "تقدم شركة الخطوط الجوية السويسرية للمسافرين المتأثرين بالتعليق خيار إعادة الحجز أو إلغاء رحلتهم مجانًا".

من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، الجمعة، إن شركة الطيران البولندية "LOT" مددت تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 28 أغسطس الجاري.

وأعلنت العديد من الشركات الدولية تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب، بعد تقارير عن رد إيراني مرتقب على اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران قبل أكثر من 3 أسابيع.

كما تترقب تل أبيب ردا من "حزب الله" بعد إعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال القيادي البارز في الحزب فؤاد شكر، بغارة على مبنى بالضاحية الجنوبية لبيروت في 30 يوليو/ تموز الماضي.

يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 133 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود. ​​​​​​​

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.​​​​​​​