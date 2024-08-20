  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

3 شركات طيران تمدد تعليق رحلاتها إلى "إسرائيل"

الجمعة 23 أغسطس 2024 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 شركات طيران تمدد تعليق رحلاتها إلى "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

أعلنت 3 شركات طيران دولية، الجمعة، تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل، مع استمرار حالة التأهب تحسبا لهجوم عسكري محتمل من إيران و"حزب الله".

وقال شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" في بيان: "نظرًا للوضع الحالي، تم تعليق الرحلات إلى تل أبيب وطهران حتى 2 سبتمبر (أيلول المقبل)، وسيتم تعليق الرحلات إلى بيروت حتى 30 سبتمبر".

وأضافت: "سيتم استئناف الرحلات إلى عمّان وأربيل اعتبارًا من 27 أغسطس/ آب الجاري، كما سيتم استخدام ممر شمالي في المجال الجوي العراقي للرحلات إلى أربيل".

بدورها، قالت شركة الطيران السويسرية في بيان: "استنادًا إلى أحدث تحليل أمني أجرته، تعمل شركة الخطوط الجوية السويسرية مرة أخرى على تعديل خدماتها إلى الشرق الأوسط: تم تعليق جميع الرحلات الجوية إلى تل أبيب وبيروت حتى يوم الاثنين 26 أغسطس".

وأضافت: "تقدم شركة الخطوط الجوية السويسرية للمسافرين المتأثرين بالتعليق خيار إعادة الحجز أو إلغاء رحلتهم مجانًا".

من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، الجمعة، إن شركة الطيران البولندية "LOT" مددت تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 28 أغسطس الجاري.

وأعلنت العديد من الشركات الدولية تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب، بعد تقارير عن رد إيراني مرتقب على اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران قبل أكثر من 3 أسابيع.

كما تترقب تل أبيب ردا من "حزب الله" بعد إعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال القيادي البارز في الحزب فؤاد شكر، بغارة على مبنى بالضاحية الجنوبية لبيروت في 30 يوليو/ تموز الماضي.

يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 133 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود. ​​​​​​​

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.​​​​​​​

الأكثر قراءة اليوم

"معاريف" تتحدث عن عن سيناريوهين مصيريين ينتظران إسرائيل بشأن الصفقة مع حماس وتكشف سر قوة السنوار

السنوار ينتظر حزب الله ونتنياهو ينتظر السنوار

نتنياهو : نشر قوة دولية على محور فيلادلفيا ليس قيد البحث و”إسرائيل ستتحكم به”

تقرير: إصرار "إسرائيل" على التواجد العسكري في غزة يعرقل المفاوضات

حرب غزة خلفت جيشا من الأيتام المصدومين الذي يعيشون على أمل رؤية والديهم مرة أخرى

الإعلام العبري: اقتصادٌ متهالكٌ وتكلفة عدوان غزّة 68 مليار دولار.. ثلاث وكالات عالميّة خفضّت التصنيف الائتمانيّ لإسرائيل

المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة “يلوح في الأفق”

الأخبار الرئيسية

محللون إسرائيليون: نتنياهو حاكم وحيد بإمكانه الحكم على الرهائن بالحياة أو الموت

photo_2024-08-23_14-55-30

حزب الله: جبهة الجنوب لن تقف إلا بإيقاف حرب غزة

بن غفير يرد على غالانت: حري بك مهاجمة حزب الله بدلا مني

66c861a442360454a163629b

"لن أكون ضحية الإعلام".. أسيرة إسرائيلية سابقة تنفي تعرضها للضرب من قبل "القسام"

20240820171102reup-2024-08-20t170925z_554906929_rc2rj9a4owuk_rtrmadp_3_israel-palestinians-soldier-funeral.h-730x438

باحث إسرائيلي بارز: التهديد الحقيقي لتل أبيب ليس إيران ولا “حزب الله” و”حماس” بل “فينا”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية