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نتنياهو يتفوق على غانتس مع تقدم الائتلاف الحاكم في استطلاع جديد

الجمعة 23 أغسطس 2024 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يتفوق على غانتس مع تقدم الائتلاف الحاكم في استطلاع جديد



القدس المحتلة/سما/

وسط حالة عدم اليقين بشأن صفقة الرهائن واستمرار التصعيد في الشمال، ضاقت الفجوة بين المعارضة الإسرائيلية والائتلاف الحاكم هذا الأسبوع بفارق مقعدين.


وكشف استطلاع للرأي أن حزب الوحدة الوطنية الذي يترأسه وزير الدفاع السابق بيني غانتس يواصل خسارة شعبيته. وردا على سؤال: "لو أجريت اليوم انتخابات كنيست جديدة لمن ستصوت؟" أتت النتيجة على الشكل التالي: 

الليكود: 22 مقعدا
الوحدة الوطنية: 20 
يش عتيد: 15 
إسرائيل بيتنا: 14 
عوتسما يهوديت: 10
شاس: 9 
الديمقراطيون: 9
يهودية التوراة الموحدة: 7
حداش تعال: 5 
رعام: 5 
الصهيونية الدينية: 4
وردا على سؤال: "أيهما أكثر ملاءمة لمنصب رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو أم بيني غانتس؟"، حصل نتنياهو على 41% من الأصوات بينما حصل غانتس على 40%، وقال 19% لا أعرف.

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