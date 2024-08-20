مسيرة حاشدة في شيكاغو نصرة لغزة في آخر أيام مؤتمر الحزب الديمقراطي

شارك آلاف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في مسيرة انطلقت مساء الخميس باتجاه مركز "يونايتد سنتر" الرياضي في مدينة شيكاغو الأمريكية، حيث يعقد المؤتمر الوطني الديمقراطي.

وطالب الناشطون الحزب الديمقراطي الأمريكي الحاكم بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، واتخاذ إجراءات حاسمة لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وخفض الإنفاق العسكري.

وقبل انطلاق المسيرة تجمع المتظاهرون لعدة ساعات في حديقة على بعد حيين من مركز "يونايتد".

وقال رئيس "شبكة الجالية الفلسطينية" في الولايات المتحدة حاتم أبو دية، الذي يشارك في التحضير للمسيرة، لوكالة "تاس" إن عدد المتظاهرين بلغ 5 آلاف شخص.

ونظم المظاهرة "ائتلاف المسيرة إلى مؤتمر الحزب الديمقراطي"، الذي يضم منظمات مختلفة، بما فيها المنظمات المناهضة للحرب والحقوقية واليسارية والمؤيدة لفلسطين والمدافعة عن العمال والمهاجرين.

ووصل رئيس شرطة شيكاغو لاري سنيلينغ إلى موقع المسيرة التي يشارك في تأمينها مئات من ضباط الشرطة.

وحسب تقارير، فإن الاحتجاج كان سلميا بشكل عام وإن تخللته بعض المناوشات مع الشرطة.

ووفي فعالية سابقة، سار أكثر من ألفي محتج متضامن مع الفلسطينيين سلميا مساء الأربعاء، مارين بمتنزه كان متظاهرون موالون لإسرائيل قد تجمعوا فيه في وقت سابق، وذلك بعد يوم من اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين أدت إلى اعتقال 56 شخصا في احتجاج أصغر غير مرخص أمام القنصلية الإسرائيلية وسط شيكاغو.

وأكد سنيلينغ أن احتجاج الأربعاء انتهى دون اعتقالات ولا إصابات، وأشاد بمنظمي هذا الاحتجاج، قائلا إنهم قدوة لكيف يمكن للناس أن يتمتعوا بتظاهراتهم المكفولة في المادة الأولى من الدستور سلميا بالتنسيق مسبقا مع إنفاذ القانون.