السلطة الفلسطينية تتوقع عملية إسرائيلية واسعة بالضفة الغربية

رام الله/سما/

قال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، إن السلطة الفلسطينية تتوقع عملية إسرائيلية واسعة النطاق في الضفة الغربية.



وفي مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، أشار المالكي إلى أن القوات الإسرائيلية تتقدم الآن إلى الضفة الغربية، حيث من المحتمل، في تقديره، أن تقوم بعملية واسعة النطاق، مشيرا إلى أن عدد التوغلات العسكرية في المدن والقرى ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية "يتضاعف يوميا مرتين أو ثلاثا أو حتى أربع مرات".

وقال: "نحن نتوقع هذا بالتأكيد. نرى كل المؤشرات التي تؤكد هذه المخاوف. لكنني أعتقد أننا مستعدون جيدا لمثل هذا الوضع إذا حدث. من الواضح أن شعبنا سيقاوم، وسيبقى، وسيحاول القتال".

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال بوقت سابق إن عدد منازل الفلسطينيين التي هدمتها إسرائيل في الضفة الغربية تضاعف منذ 7 أكتوبر 2023.