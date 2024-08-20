نشطاء اليسار الإسرائيلي يرشقون صورة أعضاء الحكومة في تل أبيب بالطماطم (فيديو)

وكالات/سما/

احتشد نشطاء اليسار ليلة الجمعة وسط مدينة تل أبيب في تجمع احتجاجي ألقوا خلاله الطماطم على صورة أعضاء الحكومة الإسرائيلية والرئيس يتسحاق هرتصوغ.

ويتألف اليسار اليهودي من يهود يتماهون مع القضايا اليسارية أو الليبرالية أو يدعمونها عن كامل إدراكهم كيهود، إما فرادى أو من خلال تنظيمات، علماً أن اليسار اليهودي لا يتألف من منظمة أو حركة واحدة فقط.

وأصبح النزاع الفلسطيني الإسرائيلي خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عنصرا محددا في تركيب اليسار اليهودي المشتت، فتشكلت موجة جديدة من المنظمات اليهودية لدعم القضايا الفلسطينية، وأنعشت منظمات مثل "الصوت اليهودي من أجل السلام"، و"الأصوات اليهودية المستقلة"، و"الشبكة اليهودية العالمية المضادة للصهيونية"، النداء اليهودي المعادي للصهيونية.

وبعد الحرب على غزة عام 2014، ركزت العديد من المنظمات اليهودية اليسارية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا على المواجهة المباشرة للمنظمات الاستيطانية اليهودية، مثل "الاتحاد اليهودي"، و"لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية" (الأيباك)، و"مركز الشؤون الإسرائيلية واليهودية في كندا"، لدعمها الممارسات الإسرائيلية خلال هذه الحرب.

ومنيت الأحزاب اليسارية في إسرائيل بتراجع مطرد على مدى السنوات العشرين الماضية. وخلال الدورة الانتخابية الأخيرة في إسرائيل، فاز حزب العمل المنتمي إلى يسار الوسط بأربعة مقاعد فقط في الكنيست، ما يشكل انخفاضا كبيرا عن المقاعد التسعة عشر التي شغلها عام 2015.

كما أخفق حزب "ميرتس"، أحد الأحزاب اليسارية الإسرائيلية القليلة التي شغلت مقعدا على امتداد العقد الماضي، في الحصول على الأصوات الكافية للتأهل في الانتخابات الأخيرة.

وتكشف استطلاعات الرأي التي أجريت في إسرائيل منذ السابع من أكتوبر، مدى التحول السياسي. وخلص استطلاع أجرته القناة 12 الإسرائيلية، إلى أن ما يقرب من ثلث الإسرائيليين وصفوا أنفسهم بأنهم "يميلون نحو اليمين" خلال الشهر الذي تلا هجمات السابع من أكتوبر، في حين أفاد عدد أقل بكثير بأن سياساتهم قد تحولت أكثر باتجاه اليسار.

وفي استطلاع آخر، وجدت جامعة تل أبيب الإسرائيلية في نوفمبر الماضي، أن نسبة الإسرائيليين الداعمين لحل الدولتين انخفضت عما كانت عليه قبل شهر واحد فقط، مع تراجعها إلى أقل من ثلث المشاركين بالاستطلاع.

وقال نشطاء إسرائيليون مخضرمون معنيون بالسلام إن ميل إسرائيل نحو اليمين بات أمرا ملموسا. وداخل مكاتب منظمة "نقف معا"، وهي منظمة أسسها إسرائيليون وفلسطينيون بشكل مشترك، أصبح المزاج قاتما منذ السابع من أكتوبر.