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"حزب الله" ينشر مشاهد استهداف طاقم إطلاق مسيّرات بمسيّرة انقضاضية

الجمعة 23 أغسطس 2024 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" ينشر مشاهد استهداف طاقم إطلاق مسيّرات بمسيّرة انقضاضية



بيروت/سما/

نشر "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه طاقم إطلاق مسيرات في "موقع المرج شمال فلسطين المحتلة" بمسيّرة انقضاضية.


كما أعلن الحزب في ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة أنه شن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على تموضعات ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة وأصابت أهدافها بدقة، بالإضافة إلى عمليات أخرى.

ونشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".


وجاء في نص البيان: "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 22-08-2024، وفقا للآتي:

الساعة 7:00 استهداف ثكنة برانيت بقذائف ‏المدفعية الثقيلة وإصابتها إصابة مباشرة.‏
شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على تموضعات ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة وأصابت أهدافها بدقة، كرد على ‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.
الساعة 11:30 استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع جل العلام بمحلقة انقضاضية أصابت هدفها بشكل مباشر.‏
الساعة 11:50 استهداف تموضعات لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.‏
استهداف تموضع لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع الغجر بالأسلحة المناسبة ‏وإصابته إصابة مباشرة وإيقاع أفراده بين قتيل وجريح، كرد على ‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.
الساعة 15:00 استهداف موقع المالكية بقذائف المدفعية ‏وإصابته إصابة مباشرة.‏
الساعة 15:00 استهداف موقع المرج بالأسلحة المناسبة ‏وإصابته إصابة مباشرة.‏
استهداف مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بالأسلحة ‏المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، كرد على ‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.
استهداف مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بالأسلحة ‏المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، كرد على ‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.
استهداف مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة زرعيت بالأسلحة ‏المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.
الساعة 18:15 استهداف انتشار لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وإصابتهم إصابة مباشرة.
الساعة 19:15 استهداف موقع السماقة ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

#حزب الله

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