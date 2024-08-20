  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"إسرائيل" تعلن موقفها من قرار الرئيس عباس زيارة غزة

الجمعة 23 أغسطس 2024 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تعلن موقفها من قرار الرئيس عباس زيارة غزة



رام الله/سما/

أكد المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني رياض المالكي أن إسرائيل رفضت السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة غزة.


وقال المالكي: "لم نطلب الإذن. لقد أعلنا أن الرئيس سيذهب إلى غزة، وعلى الفور كان هناك رد إسرائيلي يقول إنهم لن يسمحوا للرئيس محمود عباس بدخول غزة".
وأضاف: "نحن لا نطلب الإذن من المحتلين".

وتابع: "كان عباس يعلم مسبقا أن إسرائيل لن تسمح له بالذهاب إلى غزة، ولهذا السبب طلب الدعم والضمانات الأمنية من مجلس الأمن الدولي للتغلب على الرفض الإسرائيلي لدخوله غزة".

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن القيادة الفلسطينية شرعت بتحركاتها واتصالاتها على مستوى العالم للتحضير لتوجه عباس والوفد المرافق له إلى قطاع غزة.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رغبة عباس والقيادة الفلسطينية الوقوف مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية هناك.

هذا وأعلن عباس أنه قرر التوجّه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، ودعا لتأمين وصولهم إليها، كما حث زعماء العالم والأمين العام للأمم المتحدة على زيارتها.

وقال في كلمة له أمام البرلمان التركي، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "أعلن أمامكم وأمام العالم أجمع، وفي ظل عدم وجود حلول أخرى، أنني قررت التوجه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وسوف أعمل بكل طاقتي لكي نكون جميعا مع شعبنا لوقف هذا العدوان مهما كلف الأمر".

الأكثر قراءة اليوم

"معاريف" تتحدث عن عن سيناريوهين مصيريين ينتظران إسرائيل بشأن الصفقة مع حماس وتكشف سر قوة السنوار

صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل عملية "اغتيال الضيف"

السنوار ينتظر حزب الله ونتنياهو ينتظر السنوار

نتنياهو : نشر قوة دولية على محور فيلادلفيا ليس قيد البحث و”إسرائيل ستتحكم به”

تقرير: إصرار "إسرائيل" على التواجد العسكري في غزة يعرقل المفاوضات

حرب غزة خلفت جيشا من الأيتام المصدومين الذي يعيشون على أمل رؤية والديهم مرة أخرى

المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة “يلوح في الأفق”

الأخبار الرئيسية

66c861a442360454a163629b

"لن أكون ضحية الإعلام".. أسيرة إسرائيلية سابقة تنفي تعرضها للضرب من قبل "القسام"

20240820171102reup-2024-08-20t170925z_554906929_rc2rj9a4owuk_rtrmadp_3_israel-palestinians-soldier-funeral.h-730x438

باحث إسرائيلي بارز: التهديد الحقيقي لتل أبيب ليس إيران ولا “حزب الله” و”حماس” بل “فينا”

أولمرت: نتنياهو يقود إسرائيل للهاوية ويقربنا من الحرب الشاملة..

“القسام” تعلن قتل وجرح جنود إسرائيليين غرب مدينة غزة وشهداء بغارة إسرائيلية على سيارة مدينة جنوبي القطاع

"معاريف" تتحدث عن عن سيناريوهين مصيريين ينتظران إسرائيل بشأن الصفقة مع حماس وتكشف سر قوة السنوار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية