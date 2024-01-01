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استطلاع معاريف : كتلة نتنياهو ستحصل على 52 مقعدا في انتخابات تشريعية

الجمعة 23 أغسطس 2024 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع معاريف : كتلة نتنياهو ستحصل على 52 مقعدا في انتخابات تشريعية



القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن كتلة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ستحصل على 52 مقعدا، والمعارضة 58، والنواب العرب 10 مقاعد، لو أجريت انتخابات تشريعية اليوم.

وفي وقت سابق، قال محللون إسرائيليون إن نتنياهو يفضل بقاء قواته في محور فيلادلفيا الحدودي عن استعادة الأسرى الأحياء من قطاع غزة، وأكدوا أن الحكومة تدفع باتجاه إفشال المفاوضات.

ووفقا لمراسل الشئون العسكرية في القناة الـ12، نير دفوري، فإن تقديرات الجيش تشير إلى أن الأسرى الستة الذين أعلنت إسرائيل انتشال جثثهم هذا الأسبوع ربما قتلوا بنيران إسرائيلية.

وقال دفوري إن هؤلاء الأسرى بقوا فترة طويلة في قبضة حركة حماس وكان بالإمكان إعادتهم أحياء، مضيفا: "هذا يضعنا أمام أهمية الصفقة لأن هناك 109 آخرين يتعفنون في الأنفاق ويمكن إنقاذهم".

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