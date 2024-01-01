  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

موقع عبري يكشف تفاصيل “صادمة” للخسائر المادية والبشرية التي تكبدتها إسرائيل خلال الحرب مع حزب الله

الجمعة 23 أغسطس 2024 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري يكشف تفاصيل “صادمة” للخسائر المادية والبشرية التي تكبدتها إسرائيل خلال الحرب مع حزب الله



القدس المحتلة/سما/

 كشف موقع “واللا” العبري، عن الخسائر المادية والبشرية التي تكبدتها “إسرائيل” خلال المواجهة المستمرة منذ الثامن من أكتوبر مع حزب الله.
وقال الموقع العبري، إن 44 إسرائيليًا قُتلوا منذ بداية المواجهات مع حزب الله اللبناني، بينهم 24 مستوطنًا و19 ضابطًا وجنديًا وعامل أجنبي واحد.
وأشار إلى أن 271 إسرائيليًا منهم141 جنديًا وضابطًا، أصيبوا منذ بداية المواجهة مع حزب الله في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد الموقع باحتراق 180 ألف دونم من الأراضي في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة منذ بداية المواجهة مع حزب الله، لافتًا إلى أن نحو 4400 دعوى تعويض عن الأضرار الناجمة في البلدات المتاخمة للحدود مع لبنان قدمت حتى الآن.
وأوضح أن خسائر قطاع السياحة تجاوزت مليارا و150 ألف شيكل (حوالي 270 مليون دولار) بينما الخسائر المباشرة تصل إلى مليار و600 ألف شيكل.
وقالت القناة 12 العبرية، إن “المواجهة المستمرة على الحدود مع لبنان أدت خلال الأشهر العشرة الماضية إلى اندلاع حرائق في 790 موقعًا في الجليل والجولان، كما أن الحرائق أتت على 189 كيلومترا مربعا، وذلك بعد أن تعرضت هذه المناطق لما لا يقل عن 6500 قذيفة صاروخية أُطلقت من جنوب لبنان.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل عملية "اغتيال الضيف"

"معاريف" تتحدث عن عن سيناريوهين مصيريين ينتظران إسرائيل بشأن الصفقة مع حماس وتكشف سر قوة السنوار

السنوار ينتظر حزب الله ونتنياهو ينتظر السنوار

نتنياهو : نشر قوة دولية على محور فيلادلفيا ليس قيد البحث و”إسرائيل ستتحكم به”

تقرير: إصرار "إسرائيل" على التواجد العسكري في غزة يعرقل المفاوضات

هارتس : نتنياهو لم يغير مواقفه بعد الاتصال الهاتفي مع بايدن

حرب غزة خلفت جيشا من الأيتام المصدومين الذي يعيشون على أمل رؤية والديهم مرة أخرى

الأخبار الرئيسية

أولمرت: نتنياهو يقود إسرائيل للهاوية ويقربنا من الحرب الشاملة..

“القسام” تعلن قتل وجرح جنود إسرائيليين غرب مدينة غزة وشهداء بغارة إسرائيلية على سيارة مدينة جنوبي القطاع

"معاريف" تتحدث عن عن سيناريوهين مصيريين ينتظران إسرائيل بشأن الصفقة مع حماس وتكشف سر قوة السنوار

الإعلام العبري: اقتصادٌ متهالكٌ وتكلفة عدوان غزّة 68 مليار دولار.. ثلاث وكالات عالميّة خفضّت التصنيف الائتمانيّ لإسرائيل

نتنياهو : نشر قوة دولية على محور فيلادلفيا ليس قيد البحث و”إسرائيل ستتحكم به”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية