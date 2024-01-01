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“القسام” تعلن قتل وجرح جنود إسرائيليين غرب مدينة غزة وشهداء بغارة إسرائيلية على سيارة مدينة جنوبي القطاع

الجمعة 23 أغسطس 2024 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
“القسام” تعلن قتل وجرح جنود إسرائيليين غرب مدينة غزة وشهداء بغارة إسرائيلية على سيارة مدينة جنوبي القطاع



غزة/سما/

أعلنت كتائب “القسام” الذراع العسكري المسلح لحركة “حماس”، الجمعة، قتل وإصابة جنود إسرائيليين خلال اشتباكات جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.
وقالت الكتائب عبر منصة تلغرام: “مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة جنوب حي الزيتون في مدينة عزة، ويوقعون قتلى وجرحى في صفوفهم”، دون تحديد عدد.
ولفتت إلى رصد هبوط طائرة “يسعور” لإجلاء القتلى والجرحى، فيما لم تتوفر إفادة رسمية إسرائيلية في هذا الشأن حتى الساعة 09:20 (ت.غ).

وفي سياق متصل، استشهد 4 فلسطينيين، الجمعة، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقال مصدر طبي في “مجمع ناصر” الطبي بخان يونس، للأناضول: “وصلنا 4 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في المدينة”.
بدوره، أكد جهاز الدفاع المدني بغزة، عبر منصة تلغرام، استشهاد  الفلسطينيين الـ4 جراء استهداف مسيرة إسرائيلية في المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

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