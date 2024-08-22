الاحتلال يصيب شابا خلال مواجهات في مدينة نابلس

نابلس / سما /

أصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل آخر، صباح اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس والبلدة القديمة فيها.

وافاد مسعفون بالهلال الأحمر بإصابة شاب (17 عاما) برصاص الاحتلال في القدم خلال اقتحام المدينة.

وذكرت الوكالة الرسمية، أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة من حاجز الطور، وداهمت مناطق يلي الساحة، وخلة العامود، وراس العين، والضاحية، وطلعة حبس الدم، وكروم عاشور، وعدة حارات داخل وفي محيط البلدة القديمة، وسط إطلاق نار كثيف في المنطقة وسماع دوي انفجارات واطلاق قنابل دخانية، وانتشار لعدد من القناصة فوق أسطح المنازل والمحال التجارية.

وداهمت قوات الاحتلال العديد من المنازل، احداها عائلة شعبان، وحطمت محتوياتها.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات واشتباكات وصفت بـ"الساخنة" في أحياء نابلس وتحديدا في بلدتها القديمة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة.