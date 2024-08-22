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322 يوما من العدوان على قطاع غزة: شهداء بالعشرات وتصعيد كبير بخان يونس

الجمعة 23 أغسطس 2024 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
322 يوما من العدوان على قطاع غزة: شهداء بالعشرات وتصعيد كبير بخان يونس



غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 322 من الحرب، مخلفة أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ(24 ساعة الماضية)، وصل منها للمشافي 42 شهيدًا و163 إصابة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40265 شهيدًا و93144 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وجدد جيش الاحتلال أوامر الإخلاء للمنطقة الشرقية من خان يونس بالتزامن مع سلسلة غارات جوية أدت إلى استشهاد نحو عشرين مواطنًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقصفت المدفعية مناطق السطر الغربي بمدينة خان يونس، وقصفت طائرات الاحتلال أراضٍ تؤوي آلاف النازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي مواصي رفح، أصيب عدد من المواطنين في قصف متواصل على خيام النازحين، فيما تمكن المواطنون من انتشال ثلاثة شهداء من شمال المدينة.

غزة والشمال:

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة قليبو شرق أبراج الشيخ زايد شمال القطاع، فيما استهدفت طائرات الاحتلال بلدة بيت لاهيا شمالًا أيضًا.

ووقعت عدة إصابات في استهداف منزل يعود لعائلة "قاسم" في منطقة الشيماء في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وجدد الاحتلال قصفه لمحيط الكلية الجامعية جنوب غرب مدينة غزة.

وسط القطاع:

واستشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة المفتي شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع، وأصيب مواطن برصاص طائرة "كواد كابتر" شرق دير البلح وسط القطاع.

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