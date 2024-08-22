  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يفرج عن أكثر من 40 اسيرا من الضفة

الجمعة 23 أغسطس 2024 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن أكثر من 40 اسيرا من الضفة



رام الله/سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن أكثر من 40 أسيراً من عدة سجون ممن أنهوا محكومياتهم، وجزءًا منهم من المعتقلين إدارياً، حيث جرى الأفراج عنهم من أمام حاجز الظاهرية، ومن أمام سجن (عوفر)، ومن أمام حاجز (سالم) العسكري.

وذكر نادي الأسير، أن جزءاً ممن أفرج عنهم يعانون من أمراض جلدية وتحديدا ممن أفرج عنهم من سجن (النقب)، حيث يشكل سجن (النقب) أبرز السجون التي كانت شاهدة على جرائم التعذيب، وهذا ما عكسته العشرات من الشهادات التي وثقتها المؤسسات المختصة. 

وقد أظهرت صورهم الأولى عقب الإفراج هيئاتهم التي اختلفت جرّاء ما تعرضوا له من جرائم ممنهجة مارسها الاحتلال بحقّهم، حيث تعكس صورهم جانبا من أثر هذه الجرائم عليهم، وقد نقل عددا منهم إلى المستشفيات عقب الإفراج عنهم.

يُشار إلى أنّه ومقابل هذه الإفراجات فإنّ الاحتلال يواصل حملات الاعتقال بشكل يومي، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر أكثر من عشرة آلاف و200 معتقل من الضّفة، وآلاف المواطنين من غزة.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى بداية آب أكثر من 9900، وهذا المعطى لا يشمل كافة المعتقلين من غزة، المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل عملية "اغتيال الضيف"

السنوار ينتظر حزب الله ونتنياهو ينتظر السنوار

نتنياهو : نشر قوة دولية على محور فيلادلفيا ليس قيد البحث و”إسرائيل ستتحكم به”

هارتس : نتنياهو لم يغير مواقفه بعد الاتصال الهاتفي مع بايدن

"معاريف" تتحدث عن عن سيناريوهين مصيريين ينتظران إسرائيل بشأن الصفقة مع حماس وتكشف سر قوة السنوار

حرب غزة خلفت جيشا من الأيتام المصدومين الذي يعيشون على أمل رؤية والديهم مرة أخرى

أوامر إخلاء إسرائيلية جديدة لمناطق واسعة بخان يونس

الأخبار الرئيسية

"معاريف" تتحدث عن عن سيناريوهين مصيريين ينتظران إسرائيل بشأن الصفقة مع حماس وتكشف سر قوة السنوار

الإعلام العبري: اقتصادٌ متهالكٌ وتكلفة عدوان غزّة 68 مليار دولار.. ثلاث وكالات عالميّة خفضّت التصنيف الائتمانيّ لإسرائيل

نتنياهو : نشر قوة دولية على محور فيلادلفيا ليس قيد البحث و”إسرائيل ستتحكم به”

تقرير: إصرار "إسرائيل" على التواجد العسكري في غزة يعرقل المفاوضات

photo_2024-08-22_17-37-19

محادثات إسرائيلية أميركية مصرية في القاهرة لبحث محور فيلادلفيا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية