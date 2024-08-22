طقس فلسطين : أجواء حارة

رام الله/سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم حارا نسبياً الى حار ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل ، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئاً نسبيا في باقي المناطق ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت 24/08/2024: يكون الجو حارا نسبياً الى حار ، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الاحد 25/08/2024: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 3 درجات مئوية ، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الاثنين 26/08/2024: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 4 درجات مئوية ، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

** تحذر الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر:

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة.

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب والاشجار الجافة.