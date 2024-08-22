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المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة “يلوح في الأفق”

الخميس 22 أغسطس 2024 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة “يلوح في الأفق”



نيويورك/سما/

قالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد لمجلس الأمن اليوم الخميس إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن “يلوح في الأفق” بينما حثت المجلس المكون من 15 عضوا على الضغط على حركة حماس الفلسطينية لقبول اقتراح لسد الفجوات في مواقف الجانبين.

وأضافت “إنها لحظة حاسمة لمحادثات وقف إطلاق النار وللمنطقة، وبالتالي يجب على كل عضو في هذا المجلس أن يستمر في إرسال رسائل قوية إلى الجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة لتجنب الإجراءات التي قد تبعدنا عن إنجاز هذا الاتفاق”.

من جانبه، دعا منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند، الخميس، إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار على قطاع غزة الآن، بما يتضمن إطلاق سراح الأسرى.

وحذر وينسلاند من أن قطاع غزة يحتاج إلى عقود للتعافي من آثار الحرب، فيما تقف الضفة الغربية على فوهة بركان جراء عنف المستوطنين.

جاء ذلك في إفادة له خلال الجلسة الشهرية التي يعقدها مجلس الأمن الدولي الخميس، بشأن الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما قضية فلسطين.

#الامم المتحدة #وقف اطلاق النار #غزة

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