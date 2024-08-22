الاقتصاد الإسرائيلي يعاني.. وخبراء إسرائيليون: لا حلول قبل إنهاء الحرب

القدس المحتلة/سما/

أكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، أنّ الاقتصاد الإسرائيلي شهد "أكبر تباطؤ"، من بين 38 عضواً في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في الفترة الممتدة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو الماضي.

ونقلت الصحيفة عن المنظمة الدولية أنّ نمو الاقتصاد الإسرائيلي تباطأ من 4.1% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، إلى 0.3% في الربع الثاني.

وفي أيار/مايو، خفض كل من بنك "إسرائيل" ووزارة المالية في حكومة الاحتلال، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توقعاتهم لنمو الاقتصاد الإسرائيلي لهذا العام.

وفي سياق متصل، أكدت وكالة "أسوشيتد برس"، أنه في حين تواصل "إسرائيل" هجومها على غزة الذي لا تظهر أي علامات على نهايته قريباً، مع تهديد بالتصعيد إلى صراع أوسع نطاقاً، فإنّ الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من جراء الحرب المستمرة منذ نحو ـ11 شهراً.

وأكدت الوكالة ارتفاع عجز الموازنة في "إسرائيل"، وانخفاض التصنيفات الائتمانية، وتدهور صناعة السياحة، وغرق نفقاتها في الجدل.

وأشارت الوكالة إلى أنّ تكاليف إعادة الإعمار في الجنوب والشمال، والتعويض على أسر القتلى، وتعزيز أنظمة الدفاع الإسرائيلية، فرضت ضغوطاً هائلة على الاقتصاد.

وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي الإسرائيلي، جاكوب شينين "سنخسر هذا العام 14 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي"، مضيفاً "هذا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي فقط، فنحن نخسر أكثر من ذلك بكثير".

ورغم محاولة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تهدئة المخاوف، بقوله إن الضرر مؤقت فقط، أكدت الوكالة أنّ الحرب "ألحقت الضرر بآلاف الشركات الصغيرة، وأضعفت الثقة الدولية في اقتصاد كان ينظر إليه ذات يوم على أنه محرك لريادة الأعمال".

وقال خبراء اقتصاديون بارزون إن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لوقف الضرر.

ولفتت الوكالة إلى أنّ الصراع الممتد، والتهديد بمزيد من التصعيد مع إيران وحزب الله، كان لهما تأثير قاس بشكل خاص على الشركات الصغيرة وحركة الشحن وصناعة السياحة.

وذكرت الوكالة أنه في القدس المحتلة مثلاً، أغلقت جميع محلات بيع الهدايا التذكارية تقريباً في البلدة القديمة، واضطر فندق "أميركان كولوني" الشهير إلى تسريح العمال ودرس خفض الأجور، وصولاً إلى التفكير في الإغلاق التام، وفقاً للممثل الرسمي لأصحاب الفندق.

وكما في القدس، كذلك في حيفا، حيث نقلت الوكالة عن تاجر التحف، مائير ساباغ، قوله إن الأعمال التجارية أصبحت الآن أسوأ مما كانت عليه أثناء جائحة "كوفيد-19".

ومع استمرار الهجمات اليمنية في البحر الأحمر، توقفت ناقلات النفط الطويلة المدى عن استخدام الموانئ الإسرائيلية كنقاط للتزود بالوقود، وفقاً لمسؤول في ميناء حيفا، تحدث للوكالة بشرط عدم الكشف عن هويته.

وختمت الوكالة بما قاله شينين، وهو التأكيد بأنّ "أفضل طريقة لمساعدة الاقتصاد على التعافي هي إنهاء الحرب"، قبل أن يحذّر "إذا كنا عنيدين واستمررنا في هذه الحرب، فلن نتعافى".