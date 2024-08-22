  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وينسلاند: عودة الوضع إلى طبيعته في غزة يحتاج سنوات

الخميس 22 أغسطس 2024 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
وينسلاند: عودة الوضع إلى طبيعته في غزة يحتاج سنوات



نيويورك/سما/

قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم الخميس، إن إعادة الوضع إلى طبيعته في غزة سيحتاج لسنوات.

وأضاف، خلال جلسة مجلس الأمن حول التطورات في الشرق الأوسط، أنه لا بد من توقف العنف لمنع اتساع التصعيد في المنطقة.

وتابع أن المخاطر تهدد المهام الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدا أن نحو مليوني شخص أجبروا على النزوح في غزة.

وتطرق وينسلاند، إلى الوضع في الضفة الغاربية قائلا إن "الضفة الغربية تعيش على فوهة بركان بسبب العنف".

وسبق أن أكد المسؤول الأممي بعد زيارته لغزة أنه شهد التأثير المدمر للعمليات القتالية في القطاع.

وشدد على أن "هناك حاجة إلى تحرك عاجل للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة".

الأكثر قراءة اليوم

مصر ترفض تسلم خرائط من "إسرائيل" وبايدن يحاول احتواء خطأ بلينكن بشأن "حماس"

من هو العميد “خليل مقدح”.. ولماذا إغتالته إسرائيل؟ بنك “الأهداف” توسع ليشمل “لبنان”

بايدن وهاريس يُجريان مباحثات مع نتنياهو حول صفقة التهدئة مع “حماس”

"معركة جوية فوق كتسرين".. تقرير إسرائيلي يكشف تأثير سلاح حزب الله الفتّاك!

رئيس "أمان" الجديد: سنعزز استعداداتنا لتوسّع الحرب في الشمال ويجبُ تفكيك حماس ..

وزير الخارجية المصرية الرجوب ويؤكد رفض مصر لأية مخططات لتهجير الفلسطينيين

صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل عملية "اغتيال الضيف"

الأخبار الرئيسية

photo_2024-08-22_17-37-19

محادثات إسرائيلية أميركية مصرية في القاهرة لبحث محور فيلادلفيا

6-44-730x438

هيئة إسرائيلية: إعادة جثث 6 محتجزين بغزة ليست انتصارا بل “فشل تام”

20240814084352afpp-afp_36e33nw.h-730x438

حرب غزة خلفت جيشا من الأيتام المصدومين الذي يعيشون على أمل رؤية والديهم مرة أخرى

20240822011740

آيزنكوت يدعو رئيس الموساد للانشغال بإيران وليس بالمفاوضات

66c74c3f4236045b8960473c

إعلام عبري يزعم: العثور على رصاصات في جثتي أسيرين تم انتشالهما في خان يونس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية