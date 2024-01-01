آيزنكوت يدعو رئيس الموساد للانشغال بإيران وليس بالمفاوضات

القدس المحتلة/سما/

دعا عضو الكنيست عن كتلة "المعسكر الوطني"، غادي آيزنكوت، اليوم الخميس، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى تغيير رئيس الموساد، دافيد برنياع، من رئاسة وفد المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى، وتعيين مكانه شخص "يفهم اللغة العربية وعقلية الجانب الآخر".

وقال آيزنكوت لموقع "واينت" الإلكتروني إن إسرائيل تجري مفاوضات منذ 10 أشهر، وأن برنياع "لم يحقق شيئا حتى الآن"، وأن برنياع، كرئيس للموساد، عليه الانشغال على مدار الساعة بالموضوع الإيراني.

وأضاف آيزنكوت أنه ورئيس حزبه، بيني غانتس، طرحا الموضوع عدة مرات أمام نتنياهو قبل ستة أشهر، عندما كانا أعضاء في كابينيت الحرب. وأشار إلى أن برنياع "لا يفهم العربية، وعليه الاعتناء بالإيرانيين"، وأنه "لا يعقل أن رئيس الموساد الذي يفترض أن يعنى بإيران منشغل معظم الوقت بالمفاوضات".

وتابع آيزنكوت أن "برنياع وكذلك رئيس رئيس الشاباك، رونين بار، ينبغي أن ينشغلا بتحدياتهما، وهي كبيرة للغاية. وقلت لنتنياهو حينها وأقول اليوم إنه إذا كنت تعتمد على برنياع وبار، فامنحهما تفويضا وحبلا للمفاوضات، وإلا استبدلهما".

واقترح آيزنكوت تعيين الجنرال في الاحتياط يوآف مردخاي، الذي أشغل مناصب الناطق العسكري ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة، مكان برنياع، وكان قد أجرى مفاوضات مقابل حماس بوساطة مصر، ويعتبر خبير في الشؤون العربية ولديه علاقات مع مسؤولين عرب.



وأفاد "واينت" بأن مردخاي يعارض هذه الفكرة، وأن تعيينه رئيسا لوفد المفاوضات متعلق بمدى الثقة بينه وبين نتنياهو. كذلك طرح اسم منسق أعمال الحكومة الحالي في المناطق المحتلة، غسان عليان، الذي "يعرف المفاوضين جيدا ويتحدث العربية".

ويُعقد مساء اليوم اجتماع للكابينيت السياسي – الأمني في مقر وزارة الأمن في تل أبيب في ظل لقاء محتمل لوفود المفاوضات في القاهرة، يومي السبت أو الأحد، فيما أعلن مكتب نتنياهو أنه لم يغير موقفه الرافض لانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا.