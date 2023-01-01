لبنان: 564 شهيدا جراء الاعتداءات الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر

بيروت/سما/

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 564 شهيدا و1848 جريحا، فيما نزح أكثر من 110 آلاف شخص.

جاء ذلك وفق تقرير الوزارة "التراكمي للطوارئ الصحية متابعةً للعدوان الإسرائيلي على لبنان"، نشرته على موقعها الإلكتروني حول الفترة بين 8 أكتوبر الماضي و20 أغسطس/ آب الجاري.

ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أن عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بلغ "2412 شخصا بينهم 564 حالة وفاة، و93 بالمئة هم لبنانيون".

وأضافت أن "عدد النازحين بلغ 110 آلاف و99 شخصًا".

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراض لبنانية في الجنوب، وهضبة الجولان السورية المحتلة، فضلا عن الأراضي الفلسطينية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق"، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل الحرب التي تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وخلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

ومنذ 3 أسابيع تتأهب إسرائيل لرد انتقامي من "حزب الله" على اغتيالها القيادي العسكري البارز في الحزب فؤاد شكر في بيروت يوم 30 يوليو/ تموز الماضي.