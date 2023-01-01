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دعما لغزة.. الحوثي يتحدث عن تنفيذ 21 عملية عسكرية خلال أسبوع

الخميس 22 أغسطس 2024 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعما لغزة.. الحوثي يتحدث عن تنفيذ 21 عملية عسكرية خلال أسبوع



صنعاء/سما/

أعلنت جماعة “الحوثي” في اليمن، الخميس، تنفيذ 21 عملية عسكرية بصواريخ وطائرات مسيرة وزوارق بحرية دعما لغزة خلال أسبوع.

وقال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في كلمة متلفزة بثتها قناة “المسيرة” الفضائية: “نفذنا خلال الأسبوع الجاري 21 عملية عسكرية (دعما لغزة) بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة وزوارق بحرية”.

وفي وقت سابق الخميس، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن وقوع 5 انفجارات قرب سفينة على بعد 57 ميلا بحريا جنوب مدينة عدن جنوب غربي اليمن، دون الإبلاغ عن أضرار.

وأوضح الحوثي، في كلمته أن “عدد السفن المستهدفة لارتباطها بالعدو الإسرائيلي ولانتهاكها قرار حظر الوصول إلى الموانئ الإسرائيلية ارتفع إلى 182 سفينة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي”.

ولفت إلى أن “التحالف الأمريكي البريطاني شن خلال الأسبوع الجاري 5 غارات استهدفت محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن”.

واعتبر أن هذه الغارات “تأتي في إطار شراكة الولايات المتحدة لإسناد العدو الإسرائيلي”.

و”تضامنا مع غزة” في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على “مواقع للحوثيين” باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصل إليه أسلحتها.

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