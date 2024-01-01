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إعلام عبري يزعم: العثور على رصاصات في جثتي أسيرين تم انتشالهما في خان يونس

الخميس 22 أغسطس 2024 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري يزعم: العثور على رصاصات في جثتي أسيرين تم انتشالهما في خان يونس



القدس المحتلة/سما/

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، العثور على رصاصات في جثتي أسيرين إسرائيليين على الأقل من أصل 6 جثث تم انتشالها مؤخرا في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وقال موقع "وانت" العبري: "تم العثور على رصاصات في جثتي اثنين على الأقل من الرهائن الستة الذين انتشلهم الجيش من الأنفاق تحت خان يونس جنوب القطاع".

وأضاف الموقع أن "هذا مؤشر على أن الأسيرين يورام ميتسجر (80 عاما) وياغيف بوخشتاب (35 عاما) قد تم إعدامهما في الأسر".

وقالت السلطات الإسرائيلية، يوم الثلاثاء الماضي، إن الجيش أعاد إلى إسرائيل جثث ستة رهائن قتلوا في أسر حركة حماس في قطاع غزة.

ووفقا للبيانات الإسرائيلية، لا يزال هناك 109 أسرى محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية ويعتبر حوالي 40 منهم في عداد الموتى.

وخلال مختلف العمليات العسكرية والجهود الإنسانية، تم استعادة 146 أسيرا إسرائيليا من ضمنهم القتلى.

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