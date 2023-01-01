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صحة غزة: 40 ألفا و265 شهيدا ضحايا العدوان الإسرائيلي

الخميس 22 أغسطس 2024 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: 40 ألفا و265 شهيدا ضحايا العدوان الإسرائيلي



غزة/سما/

 أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 40 ألفا و265 شهيدا، و93 ألفا و144 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.


وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي لليوم الـ 321 من الحرب، عبر منصة تلغرام: “ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 40265 شهيدا، و93144 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي”.


وأوضحت أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 42 شهيدا و163 إصابة خلال 24 ساعة”.


وشدد التقرير على أنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.


وتشن إسرائيل بدعم أمريكي حربها الدموية على قطاع غزة، التي دخلت شهرها الـ11، وأدت إلى استشهاد وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.


وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

#غزة

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