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بلينكن وأمير قطر أكدا أنه لا ينبغي لأي جهة في المنطقة أن تقوض جهود التوصل لاتفاق

الخميس 22 أغسطس 2024 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن وأمير قطر أكدا أنه لا ينبغي لأي جهة في المنطقة أن تقوض جهود التوصل لاتفاق



واشنطن/سما/

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن شكر أمير قطر تميم بن حمد على الدور الذي تلعبه الدوحة في التوسط في المفاوضات بشأن غزة وتعزيز السلام الإقليمي.


وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بلينكن شدد لأمير قطر على أن اقتراح سد الفجوات يعالج فجوات بطريقة تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق، مشيرة إلى أن بلينكن وأمير قطر أكدا أنه لا ينبغي لأي جهة في المنطقة أن تقوض جهود التوصل إلى اتفاق

وفي هذا الصدد قال بلينكن إنه ناقش مع أمير قطر جهود التفاوض على اتفاق يخفف معاناة الفلسطينيين ويضمن إطلاق سراح الرهائن.  


وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أفادت اليوم الخميس، بأن جهودا تبذل من أجل عقد قمة في العاصمة المصرية خلال الأيام المقبلة، لاستكمال ما تم التوصل إليه بشأن محادثات وقف النار في غزة خلال المناقشات التي عقدت في الدوحة.

#بلينكن #امير قطر #غزة #وقف اطلاق نار

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