الأونروا: الوضع في قطاع غزة مروع..

القدس المحتلة/سما/

وصفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يوم الخميس، الوضع في قطاع غزة بـ "المروع"، مؤكدة أنه لا "مكان آمن في القطاع".

وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إن "الرد العسكري الإسرائيلي على 7 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، لم يكن منضبطا ولم يحترم القواعد والقوانين"، مؤكدًا أن "الأونروا ليست مشكلة بل عامل استقرار في المنطقة لكنها غير قادرة على الاطلاع بدورها في الظروف الراهنة".

وأضاف لازاريني أن "الأمر مؤسف ومحبط للغاية عندما ترى الأطفال داخل القطاع يبحثون في القمامة عن أي شيء يمكنهم أكله أو بيعه"، لافتًا إلى أن "الأمراض تتسل إلى سكان القطاع، مثل شلل الأطفال".