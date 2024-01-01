عشرات الشهداء في غارات عنيفة على خان يونس ودير البلح

غزة /سما/

تجددت الغارات الإسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ظهر اليوم الخميس.

واعلنت وزارة الصحة بغزة التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 321 على قطاع غزة.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 42 شهيدا و 163 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 40265 شهيدا و 93144 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

واكدت إدارة مشفى ناصر بالمدينة وصول جثامين 11 مواطنا فلسطينيا منذ ساعات الصباح منها جثتين جرى انتشالهما .

واستشهدت المواطنة سوما سمور متاثرة بجراح اصيبت بها في غارة ادت لاستشهاد ستة من أفراد عائلتها بمنطقة الزنة امس.

وتواصل الدبابات تمركزها قرب دوار جميل وادي شمال غرب مدينة حمد بخان يونس وسط إطلاق نار نحو طريق الرشيد.

وترفض قوات الاحتلال السماح للدفاع المدني بالوصول إلى منازل مدمرة يؤكد المواطنون ان أسفلها مفقودون.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مدينة دير البلح لاجبار السكان على النزوح في عدة بلوكات غرب شارع صلاح الدين.

ووصلت عدة دبابات الى جوار مدرسة دير البلح التابعة للاونروا

وتحاصر طائرات كواد كابتر عدد من العائلات داخل المدرسة.