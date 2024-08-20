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هارتس : نتنياهو لم يغير مواقفه بعد الاتصال الهاتفي مع بايدن

الخميس 22 أغسطس 2024 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
هارتس : نتنياهو لم يغير مواقفه بعد الاتصال الهاتفي مع بايدن



القدس المحتلة/سما/

نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر سياسي تأكيده أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لم يغير مواقفه بعد الاتصال الهاتفي مع الرئيس الاميركي جو بايدن الليلة الماضية.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول عربي بدولة وسيطة، أن "لا جدوى من عقد اجتماع القاهرة إلا إذا ضغطت واشنطن على نتنياهو"، معتبرا ان "تصريحات وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن وضعت حماس بشكل غير دقيق على أنها من يعرقل الصفقة".

وذكرت الصحيفة، أن "إعلان بلينكن دعم نتنياهو للمقترح الأميركي مثير للحيرة".

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