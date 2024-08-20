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رئيس "أمان" الجديد: سنعزز استعداداتنا لتوسّع الحرب في الشمال ويجبُ تفكيك حماس ..

الخميس 22 أغسطس 2024 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس "أمان" الجديد: سنعزز استعداداتنا لتوسّع الحرب في الشمال ويجبُ تفكيك حماس ..



القدس المحتلة/سما/

قال الرئيس الجديد لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ("أمان")، شلومي بيندر: "حيثما قصّرنا، سنحقق وسنحسّن؛ حيثما ارتكبنا أخطاء، سنتعلم وسنتغير، وحيثما نشأت شقوق، مهما كانت كبيرة، سنصر على إصلاحها ورأبها".

وأضاف: "سنفعل ذلك من منطلق المسؤولية، ومن أجل إعادة بناء الثقة. هذا واجبنا".

وقال: "علينا أن نستمر في تعزيز استعداداتنا لتوسع الحرب في الشمال، وبناء بنية تحتية استخباراتية قوية لإسرائيل للدفاع والهجوم في ساحات (جبهات) أبعد، كما أثبتت هذه الشعبة قدرتها على القيام بذلك ببراعة، في الآونة الأخيرة".

وتابع: "علينا أن نواصل السعي نحو النصر – تفكيك حماس وقدراتها بشكل منهجي، وخلق الأمن على جميع الحدود، لكي يتمكن سكان الشمال والجنوب من العودة إلى بيوتهم".

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