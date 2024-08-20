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وزير الخارجية المصرية يستقبل أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ويؤكد رفض مصر القاطع لأية مخططات لتهجير الفلسطينيين

الخميس 22 أغسطس 2024 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية المصرية يستقبل أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ويؤكد رفض مصر القاطع لأية مخططات لتهجير الفلسطينيين



القاهرة/سما/

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج امس الأربعاء الفريق/ جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وذلك بمقر وزارة الخارجية.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، بأن اللقاء شهد استعراض السيد وزير الخارجية لاتصالات مصر مع مختلف الأطراف لوقف الحرب في قطاع غزة والتوصل لصفقة يتم بموجبها وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، مشدداً على رفض مصر القاطع لأية مخططات لتهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم، بالإضافة إلى الحرص على الإنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون عراقيل.

كما حرص الوزير عبد العاطي على التعرف على رؤية وتقييم أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح لتطورات الأوضاع الميدانية والإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، وسبل التعامل مع الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني، حيث قدم الفريق/ الرجوب عرضاً متكاملاً للوضع الفلسطيني بشكل عام والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وسبل التعامل معها خلال المرحلة القادمة.
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن د. عبد العاطي استعرض الجهود التي تضطلع بها مصر على صعيد حشد التأييد للاعتراف بالدولة الفلسطينية على الساحة الدولية، والاتصالات التي تجريها مع كافة الدول لنقل رؤيتها بضرورة العمل على إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه، أشاد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح بالدور المصري الهام والمحوري في دعم القضية الفلسطينية، وما تبذله من جهود من أجل التعامل مع الأزمة في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والإنسانية. كما اتفقت رؤى الجانبين بشأن أهمية أن يتأسس أي طرح لحل القضية الفلسطينية على وحدة الأراضي الفلسطينية، والاستناد إلى مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى ما تمليه التحديات الراهنة من ضرورة وحدة الصف الفلسطيني، وتعزيز دور السلطة الوطنية، وبما يضمن تحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني.

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