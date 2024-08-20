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جدل واسع في إيران مجددا حول أسباب سقوط طائرة رئيسي..

الخميس 22 أغسطس 2024 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جدل واسع في إيران مجددا حول أسباب سقوط طائرة رئيسي..



طهران / وكالات /

نفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اليوم ، تقرير وسائل إعلام إيرانية بشأن سبب تحطم طائرة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، والتي قالت فيه إن أسباب الحادثة تكمن في الأحوال الجوية والحمولة الزائدة، وفق ما أوردت وكالة “مهر” الإيرانية.
ووفقا للوكالة، قالت العلاقات العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في بيان تعليقا على تقرير وكالة “فارس” الإيرانية حول سبب سقوط مروحية رئيسي: “ننفي ادعاء وكالة أنباء فارس حول سقوط مروحية الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي”.
ودعت هيئة الأركان وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر أخبار الدفاع والأمن، والتنسيق مع العلاقات العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة “فارس” الإيرانية نقلا عن مصدر أمني بأن سبب سقوط المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي هو الظروف الجوية والحمولة الزائدة.
وقالت الوكالة، نقلا عن المصدر إن “سبب سقوط مروحية الرئيس الإيراني الراحل ابراهيم رئيسي كان بسبب الظروف الجوية التي حدثت، وعدم قدرة المروحية على تحمل وزن الهواء الذي حدث في تلك المنطقة”.
وأضافت أن “التحقيق يشير إلى أن المروحية التي تقل الرئيس كانت تقل شخصين إضافيين خلافا لما هو مقرر في بروتوكولات السلامة، وعندما لاحظ الطيار الضباب وحاول إيصال المروحية إلى الارتفاع الصحيح، لم يكن لدى المروحية القوة الكافية للقيام بذلك وفي ظروف الرؤية المحدودة بسبب الضباب، اصطدمت الطائرة بجبل”.

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