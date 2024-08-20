  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

من هو العميد “خليل مقدح”.. ولماذا إغتالته إسرائيل؟ بنك “الأهداف” توسع ليشمل “لبنان”

الخميس 22 أغسطس 2024 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من هو العميد “خليل مقدح”.. ولماذا إغتالته إسرائيل؟ بنك “الأهداف” توسع ليشمل “لبنان”



بيروت /سما/

وصف خبير بفصائل وجبهات المقاومة التي تنشط في الساحة اللبنانية قيام مسيرة إسرائيلية  بإغتيال العميد خليل المقدح شقيق القيادي البارز في حركة فتح في لبنان منير المقدح في مدينة صيدا صباح الاربعاء بانه تصعيد مدروس جدا من الجانب الاسرائيلي ورسالة بان قرار إتخذته السلطات الاسرائيلية بتوسيع بيكار الإغتيالات.
وتحديدا في الضفة الغربية وفي الساحة اللبنانية وهذه المرة توزيع الاغتيالات جزء اساسي من سيناريو تثبيت بنك الأهداف ضد كل جبهات المقاومة في محيط فلسطين المحتلة ما دامت فرص الامتناع عن توسيع الحرب ودفعها باتجاه إقليمي هي القائمة وهي التي تمثل قواعد الاشتباك خصوصا من المقاومة اللبنانية في هذه المرحلة.
الاسرائيليون لديهم بهذا المعنى بنك أهداف يخص لبنان وغزة والضفة الغربية.

ولا يوجد ما يردعهم او يمنعهم من توسيع نطاق بنك الاهداف في مناطق أخرى من بينها سوريا والعراق وهذه اشارة برأي الخبراء بحركة فتح من مختلف تصنيفاتها في الساحة اللبنانية الى ان الجانب الاسرائيلي يستبدل سياسة توسيع المواجهات العسكرية المباشرة بالتوسع في اختيار بنك الاهداف.
لكن الأهم في اغتيال العميد مقدح صباح الاربعاء  في صيدا هو ان الجانب الاسرائيلي يوحي بان لديه معلومات ومعطيات عن  عملية تزويد الضفة الغربية وشبابها وتحديدا بعض فصائل كتائب الاقصى التابعة لحركة  فتح حصرا بالأسلحة والذخائر حيث ان العميد الشهيد والذي تمت تصفيته بمسيرة اسرائيلية احد ابرز الرموز الذين تتهمهم اسرائيل بالعادة بتوفير الذخائر والاسلحة لشباب الضفة الغربية  حصرا.
لكن التوسع في ضرب شخصيات فلسطينية محسوبة على حركة فتح في الساحة اللبنانية بحد ذاته تصعيد خطير وملموس ايضا لان العميد خليل المقدح أحد قادة فصائل حركة فتح المقربة من جبهة القيادة العامة سابقا وبكل حال.
ولأنه مسؤول مع شقيقه منير المقدح عن امن وضبط  المخيمات في صيدا وجنوب لبنان.
وهو من الشخصيات العسكرية الفتحاوية التي تربطها صلة ما بحركة فتح والسلطة الفلسطينية ايضا لكنها شخصية فتحاوية متمردة عن الخط المرتبط باتفاقية اوسلو الى حد ملموس ويعتبر العميد الشهيد هنا من الشخصيات البارزة في صيدا حيث يعمل مع مجموعة كبيرة من  المسلحين على ضبط أمن المخيمات ودعم  خيارات  تسليح المقاومة او شباب كتائب الاقصى تحديدا.
 وغيرهم في الضفة الغربية وعلاقات  حركة فتح ذات اللون المتمرد في صيدا تحديدا معروفة بالسلطات اللبنانية اولا و بحماية وتنسيق مع حزب الله ثانيا.

الأكثر قراءة اليوم

مصر ترفض تسلم خرائط من "إسرائيل" وبايدن يحاول احتواء خطأ بلينكن بشأن "حماس"

فشل جولة بلينكن في الشرق الأوسط ولا أمل باتفاق تهدئة بغزة.. نتنياهو يضع العقبات والحرب تشتد ويلاتها

"معاريف" : الأسرى الستة المحررين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في خانيونس

بايدن وهاريس يُجريان مباحثات مع نتنياهو حول صفقة التهدئة مع “حماس”

غالانت في محور فيلادلفيا: أخضعنا لواء رفح..

"معركة جوية فوق كتسرين".. تقرير إسرائيلي يكشف تأثير سلاح حزب الله الفتّاك!

ترحيل لاجئَين فلسطينيين من بلجيكا إلى مصر تمهيدا لنقلهما إلى غزة

الأخبار الرئيسية

رئيس "أمان" الجديد: سنعزز استعداداتنا لتوسّع الحرب في الشمال ويجبُ تفكيك حماس ..

بيان حاسم من “حماس” و”الجهاد الإسلامي” بعد اجتماع في قطر: لا اتفاق مع إسرائيل من دون الانسحاب الكامل من غزة

321 يوما من العدوان ..عشرات الشهداء ونزوح جديد من دير البلح

photo_2024-08-21_21-14-16

بايدن وهاريس يُجريان مباحثات مع نتنياهو حول صفقة التهدئة مع “حماس”

20240820200053reup-2024-08-20t195856z_187926117_rc2vj9aaviuj_rtrmadp_3_israel-palestinians-blinken.h-730x438

مصادر إسرائيلية: بلينكن "الساذج" خرب مفاوضات تبادل الأسرى بشكل خطير وقدم هدية لنتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية