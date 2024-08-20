321 يوما من العدوان ..عشرات الشهداء ونزوح جديد من دير البلح

غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٢١ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربع مجاز ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ(٢٤ ساعة الماضية) وصل منها للمشافي ٥٠ شهيد و ١٢٤ اصابة .

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٠٢٢٣ شهيد و ٩٢٩٨١ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وبدأ جيش الاحتلال بتوزيع أوامر إخلاء لمناطق سكنية غرب شارع صلاح الدين بدير البلح وسط قطاع غزة بعد ان اجبر السكان والنازحين على مغادرة شرق المدينة.

وتزامنت أوامر الإخلاء مع سلسلة غارات جوية أدت إلى استشهاد طفلة واصابة اعداد اخرى.

وفجر اليوم شنت الطائرات اربع غارات جوية على مناطق مختلفة من دير البلح.

وفي ساق متصل ارتقى ستة شهداء وجرحى نتيجة قصف اسرائيلي على منزل يعود لعائلة "الدباكي" في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ووصل عدد من الإصابات لمستشفى العودة إثر استهداف منزل يعود لعائلة الجديلي في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وكان سبعة مواطنين ارتقوا شهداء اربعة منهم بقصف منزل لعائلة ابو رحمة بالنصيرات وثلاث جرى انتشالهم من قرب جسر وادي غزة.

غزة والشمال

وفي مجزرة جديدة ارتقى ١١ شهيداً و عدد من الجرحى جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة حمودة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني ان طواقمه والطواقم الطبية تمكنت من انتشال عدد من الشهداء عبارة جثامين متفحمة واخمدت حريق كبير جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزل لعائلة "حمودة" بالقرب من مدرسة ابو تمام في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين و إصابة جراء قصف الإحتلال منزلاً يعود لعائلة سلمان في تل الزعتر شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي مدينة غزة استشهد اربعة مواطنين واصيب ١٨ في استهداف مدرسة تابعة للانروا في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.

واستشهد ستة مواطنين في غارتين منفصلتين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

جنوب القطاع

واستشهد ٢٦ مواطن في سلسلة غارات على مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة وقد وصلت جثثهم إلى مجمع ناصر الطبي.

وارتقى شهيدان "طفل ومرأة" ليلا جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو دقة في بلدة الفخاري شرق خانيونس

ووسعت الدبابات تقدمها باتجاه شارع الرشيد غرب مدينة خان يونس ما ادى لموجة نزوح جديدة وسط مخاوف من فصل المدينة عن وسط القطاع.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على خيام النازحين أدت إلى استشهاد ستة مواطنين من عائلة سمور في منطقة الزنة شرق خان يونس.