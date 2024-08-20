  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهيد واصابة حرجة برصاص الاحتلال في طولكرم

الخميس 22 أغسطس 2024 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد واصابة حرجة برصاص الاحتلال في طولكرم



طولكرم/سما/

استشهد شاب وأصيب آخر 37 عاما بجروح حرجة بالرأس صباح اليوم الخميس، جراء قصف للاحتلال في طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة وصول شهيد إلى مستشفى طولكرم الحكومي جراء قصف الاحتلال لمنزل في المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم طولكرم، وعملت على دمار واسع في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وجرفت قوات الاحتلال شوارع المخيم وتعمدت تخريب الممتلكات العامة والخاصة من منازل ومحلات تجارية على طول شارع الخدمات وسط المخيم.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية وفرضت حصارا مشددا، وسط سماع أصوات انفجارات وأعيرة نارية.

الأكثر قراءة اليوم

فشل جولة بلينكن في الشرق الأوسط ولا أمل باتفاق تهدئة بغزة.. نتنياهو يضع العقبات والحرب تشتد ويلاتها

"معاريف" : الأسرى الستة المحررين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في خانيونس

غالانت في محور فيلادلفيا: أخضعنا لواء رفح..

بايدن وهاريس يُجريان مباحثات مع نتنياهو حول صفقة التهدئة مع “حماس”

"معركة جوية فوق كتسرين".. تقرير إسرائيلي يكشف تأثير سلاح حزب الله الفتّاك!

محلل إسرائيلي بارز: هدف نتنياهو احتلال متواصل لغزة وطرد سكان شمال القطاع

ترحيل لاجئَين فلسطينيين من بلجيكا إلى مصر تمهيدا لنقلهما إلى غزة

الأخبار الرئيسية

321 يوما من العدوان ..عشرات الشهداء ونزوح جديد من دير البلح

photo_2024-08-21_21-14-16

بايدن وهاريس يُجريان مباحثات مع نتنياهو حول صفقة التهدئة مع “حماس”

20240820200053reup-2024-08-20t195856z_187926117_rc2vj9aaviuj_rtrmadp_3_israel-palestinians-blinken.h-730x438

مصادر إسرائيلية: بلينكن "الساذج" خرب مفاوضات تبادل الأسرى بشكل خطير وقدم هدية لنتنياهو

"إسرائيل": رئيس المخابرات العسكرية المستقيل يطلب "الصفح" بسبب هزيمة 7 أكتوبر

مصر ترفض تسلم خرائط من "إسرائيل" وبايدن يحاول احتواء خطأ بلينكن بشأن "حماس"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية