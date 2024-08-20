شهيد واصابة حرجة برصاص الاحتلال في طولكرم

طولكرم/سما/

استشهد شاب وأصيب آخر 37 عاما بجروح حرجة بالرأس صباح اليوم الخميس، جراء قصف للاحتلال في طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة وصول شهيد إلى مستشفى طولكرم الحكومي جراء قصف الاحتلال لمنزل في المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم طولكرم، وعملت على دمار واسع في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وجرفت قوات الاحتلال شوارع المخيم وتعمدت تخريب الممتلكات العامة والخاصة من منازل ومحلات تجارية على طول شارع الخدمات وسط المخيم.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية وفرضت حصارا مشددا، وسط سماع أصوات انفجارات وأعيرة نارية.