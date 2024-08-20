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الارصاد في فلسطين : اجواء شديدة الحرارة

الخميس 22 أغسطس 2024 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الارصاد في فلسطين : اجواء شديدة الحرارة



رام الله/سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم حارا الى شديد الحرارة ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئاً نسبيا في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة 23/08/2024: يكون الجو حارا نسبياً الى حار ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بقليل ، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت 24/08/2024: يكون الجو حارا نسبياً الى حار ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الاحد 25/08/2024: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 3 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر:

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة.

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب والاشجار الجافة.
 

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