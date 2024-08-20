الرئيس يترأس اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية

رام الله/سما/

ترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية، بحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، ومساعد القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية الفريق إسماعيل جبر.

واستمع سيادته، لتقارير قادة الأجهزة الأمنية والجهود التي تقوم بها المؤسسة الأمنية لحفظ الأمن والأمان.

بدوره، أصدر سيادته تعليماته إلى قادة الأجهزة الأمنية بزيادة الإجراءات المتبعة لحفظ الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني، وتطبيق سيادة القانون، بما يحفظ كرامة المواطن الفلسطيني، مشيدا بجهود المؤسسة الأمنية المبذولة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

كما تم بحث خطة التحرك التي أعدتها اللجنة التنفيذية للذهاب إلى قطاع غزة لوقف العدوان وفق المبادرة التي أعلنها سيادته بالتوجه إلى قطاع غزة مع أعضاء القيادة الفلسطينية لوقف العدوان على شعبنا وحمايته.