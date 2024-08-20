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الأمم المتحدة: 30 ألف فلسطيني في كل كيلو متر مربع بمواصي غزة

الأربعاء 21 أغسطس 2024 11:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: 30 ألف فلسطيني في كل كيلو متر مربع بمواصي غزة



نيويورك/سما/

 قالت الأمم المتحدة إن عدد الأشخاص لكل كيلو متر مربع في منطقة "المواصي" في قطاع غزة، بلغ 30 ألف شخص، بسبب تدفق النازحين.

وتقع المواصي على امتداد سواحل مدن دير البلح، وخان يونس، ورفح، المطلة على البحر المتوسط، وتفتقر للبنية التحتية، وقدرتها ضئيلة تجاه التوسع العمراني.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في بيان لها، إن الكثير من الفلسطينيين يلجؤون إلى أجزاء من المواصي وسط قطاع غزة، وإن "العمليات العسكرية المستمرة" وأوامر الإخلاء المتكررة أجبرت العائلات في غزة على النزوح مرارًا وتكرارًا.

وأوضحت أن كل 30 ألف شخص يعيشون في كيلو متر مربع واحد بمنطقة المواصي حاليا، مقارنةً بـ 1200 شخص لكل كيلو متر مربع قبل حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال.

ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، فإن 9 من كل 10 أشخاص في غزة تعرضوا للتهجير، وأن معظم الفلسطينيين في غزة يضطرون للانتقال مرة واحدة على الأقل شهريًا.

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#الامم المتحدة

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