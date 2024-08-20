  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بايدن وهاريس يُجريان مباحثات مع نتنياهو حول صفقة التهدئة مع “حماس”

الأربعاء 21 أغسطس 2024 11:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن وهاريس يُجريان مباحثات مع نتنياهو حول صفقة التهدئة مع “حماس”



القدس المحتلة/سما/

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، تمحور حول محادثات الصفقة المقترحة مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.


وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: “تحدث بايدن، مع نتنياهو، وشاركت في المحادثة المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس”.


وأضافت أن بايدن، تباحث مع نتنياهو، “حول الصفقة المقترحة لإطلاق سراح المختطفين ووقف إطلاق النار”، دون مزيد من التفاصيل.


وفي سياق متصل، نفى مكتب نتنياهو، الأربعاء، موافقة الأخير على اقتراح الولايات المتحدة بالانسحاب من محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، في إطار صفقة لوقف الحرب وتبادل الأسرى مع حماس.


وسبق أن قالت هيئة البث العبرية الرسمية، الأربعاء، إن نتنياهو “وافق على اقتراح الولايات المتحدة بالانسحاب من محور فيلادلفيا (صلاح الدين) في المرحلة الثانية من الصفقة، لكن حماس ومصر تطالبان بإخلاء المحور في البداية”.


وردا على ذلك، قال مكتب نتنياهو في بيان نشرته الهيئة: “التقرير غير صحيح، إسرائيل ستصر على تحقيق جميع أهداف الحرب، كما حددها المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)”.


وأضاف المكتب: “يشمل ذلك الهدف المتمثل في أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا أمنيا لإسرائيل، وهذا يتطلب إغلاق الحدود الجنوبية”، في إشارة لسيطرة إسرائيلية على محور فيلادلفيا.


والثلاثاء، نقلت صحيفة “معاريف” العبرية عن نتنياهو قوله لممثلي عائلات أسرى إسرائيليين في غزة: “إسرائيل لن تغادر تحت أي ظرف من الظروف محور فيلادلفيا وممر نتساريم (الفاصل بين وسط القطاع وجنوبه) رغم الضغوط الهائلة التي تتعرض لها للقيام بذلك”.


والأحد، أكد نتنياهو إصراره على إبقاء سيطرة قواته على محور فيلادلفيا، واتهمه زعيم المعارضة يائير لابيد، بالمماطلة وتخريب المفاوضات.


وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.


وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

الأكثر قراءة اليوم

فشل جولة بلينكن في الشرق الأوسط ولا أمل باتفاق تهدئة بغزة.. نتنياهو يضع العقبات والحرب تشتد ويلاتها

“القسّام” تعرض مشاهد لأسرى إسرائيليين قتلهم جيش الاحتلال في غزة وتبعث رسالة خاصة لـ “الشيطان”

"معاريف" : الأسرى الستة المحررين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في خانيونس

هآرتس: حماس تستشعر فخا أميركيا والعمليات الاستشهادية داخل إسرائيل خيارها القادم

غالانت في محور فيلادلفيا: أخضعنا لواء رفح..

نيويورك تايمز":المفاوضات تواجه خطر الانهيار..

محلل إسرائيلي بارز: هدف نتنياهو احتلال متواصل لغزة وطرد سكان شمال القطاع

الأخبار الرئيسية

20240820200053reup-2024-08-20t195856z_187926117_rc2vj9aaviuj_rtrmadp_3_israel-palestinians-blinken.h-730x438

مصادر إسرائيلية: بلينكن "الساذج" خرب مفاوضات تبادل الأسرى بشكل خطير وقدم هدية لنتنياهو

"إسرائيل": رئيس المخابرات العسكرية المستقيل يطلب "الصفح" بسبب هزيمة 7 أكتوبر

مصر ترفض خريطة إسرائيلية "جديدة" لمحور فيلادلفيا

06864cae-ceee-4c82-bd30-5cf9b605dce1

"معركة جوية فوق كتسرين".. تقرير إسرائيلي يكشف تأثير سلاح حزب الله الفتّاك!

914d02aa-0ec1-4aaf-8675-465b7aa254d1

إعلام إسرائيلي: تصعيد "غير مسبوق" في الشمال.. والفشل الاستراتيجي يلاحق "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية