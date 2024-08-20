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مكتب نتنياهو ينفي موافقته على الانسحاب من محور فيلادلفيا

الأربعاء 21 أغسطس 2024 11:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب نتنياهو ينفي موافقته على الانسحاب من محور فيلادلفيا



القدس المحتلة/سما/

 نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، موافقة الأخير على اقتراح الولايات المتحدة بالانسحاب من محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، في إطار صفقة لوقف الحرب وتبادل الأسرى مع حماس.

وسبق أن قالت هيئة البث العبرية الرسمية، الأربعاء، إن نتنياهو “وافق على اقتراح الولايات المتحدة بالانسحاب من محور فيلادلفيا (صلاح الدين) في المرحلة الثانية من الصفقة، لكن حماس ومصر تطالبان بإخلاء المحور في البداية”.

وردا على ذلك، قال مكتب نتنياهو في بيان نشرته الهيئة: “التقرير غير صحيح، إسرائيل ستصر على تحقيق جميع أهداف الحرب، كما حددها المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)”.

وأضاف المكتب: “يشمل ذلك الهدف المتمثل في أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا أمنيا لإسرائيل، وهذا يتطلب إغلاق الحدود الجنوبية”، في إشارة لسيطرة إسرائيلية على محور فيلادلفيا.

والثلاثاء، نقلت صحيفة “معاريف” العبرية عن نتنياهو قوله لممثلي عائلات أسرى إسرائيليين في غزة: “إسرائيل لن تغادر تحت أي ظرف من الظروف محور فيلادلفيا وممر نتساريم (الفاصل بين وسط القطاع وجنوبه) رغم الضغوط الهائلة التي تتعرض لها للقيام بذلك”.

والأحد، أكد نتنياهو إصراره على إبقاء سيطرة قواته على محور فيلادلفيا، واتهمه زعيم المعارضة يائير لبيد، بالمماطلة وتخريب المفاوضات.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

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