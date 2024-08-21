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مصادر إسرائيلية: بلينكن "الساذج" خرب مفاوضات تبادل الأسرى بشكل خطير وقدم هدية لنتنياهو

الأربعاء 21 أغسطس 2024 11:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر إسرائيلية: بلينكن "الساذج" خرب مفاوضات تبادل الأسرى بشكل خطير وقدم هدية لنتنياهو



القدس المحتلة/سما/

 اتهمت مصادر إسرائيلية مطلعة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، بإفساد مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقالت إنه أطلق عليها “حكم الإعدام”.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مصادر وصفتها بالمطلعة دون تسميتها قولها إن “بلينكن ارتكب خطأ خطيرا للغاية بقوله إن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو قبِل المقترح الأمريكي، والكرة الآن في ملعب حماس”.

واعتبرت أن وزير الخارجية الأمريكي “خرب بشكل خطير المفاوضات، وارتكب خطأ خطيرا للغاية، وهذا يدل على السذاجة وعدم الفهم”.

وأوضحت المصادر أن بلينكن “بث تفاؤلاً لاعتبارات سياسية أمريكية داخلية، حتى يسير مؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو (انطلق الإثنين ويستمر حتى الخميس) بسلاسة”.

واستدركت: “لكن كبار المسؤولين في فريق التفاوض الإسرائيلي الذين استمعوا إلى مؤتمره الصحافي أرادوا تبديد هذه التكهنات، بعد أن أصدر بلينكن حكم الإعدام على الصفقة وانحاز إلى نتنياهو وقدم له هدية”.

وشددت على أنه “لا اتفاق ولا قمة إذا استمر الإصرار الإسرائيلي على نشر قوات على طول محور فيلادلفيا”، على الحدود بين غزة ومصر.

وأوضحت المصادر ذاتها أن “ما يعنيه كلام بلينكن أن الولايات المتحدة تقدم الدعم لنتنياهو لبقاء قوات الجيش الإسرائيلي في فيلادلفيا، بينما يرفض المصريون وحماس ذلك”.

وأكدت أن التوقعات كانت أن بلينكن “سيدعو إسرائيل وحماس إلى التحلي بالمرونة”، لكنه بدلا من ذلك “احتضن نتنياهو ونأى بحماس”.

وسبق أن قال بلينكن عقب لقائه نتنياهو في تل أبيب، ضمن الجولة التي قادته أيضا إلى مصر وقطر، إن نتنياهو وافق على مقترح الصفقة، محملا المسؤولية لحماس في إفشال المفاوضات، ما دفع بالحركة إلى اعتبار تصريحاته “انحيازا واضحا لنتنياهو”.

والثلاثاء، نقلت صحيفة “معاريف” العبرية عن نتنياهو قوله لممثلي عائلات أسرى إسرائيليين في غزة: “إسرائيل لن تغادر تحت أي ظرف من الظروف محور فيلادلفيا وممر نتساريم (الفاصل بين وسط القطاع وجنوبه) رغم الضغوط الهائلة التي تتعرض لها للقيام بذلك”.

والأحد، أكد نتنياهو إصراره على إبقاء سيطرة قواته على محور فيلادلفيا، واتهمه زعيم المعارضة يائير لبيد، بالمماطلة وتخريب المفاوضات.

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