القدس المحتلة/سما/

طلب رئيس المخابرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي المستقيل أهارون هاليفا "الصفح" بسبب فشله في هجوم "طوفان الأقصى" الذي نفذته كتائب "القسام" في 7 أكتوبر الماضي.

إسرائيل.. رئيس المخابرات العسكرية المستقيل يطلب "الصفح" بسبب هزيمة 7 أكتوبر: المسؤولية تقع على عاتقي



جاء ذلك خلال مراسم أقيمت في قاعدة "غليلوت" العسكرية لتسليم مهام منصب رئيس المخابرات العسكرية إلى اللواء شلومي بيندر خلفا للواء هاليفا الذي استقال في شهر أبريل الماضي على خلفية هزيمة 7 اكتوبر أمام "القسام".

وقال هاليفا "المسؤولية العليا عن فشل المخابرات العسكرية تقع على عاتقي.. أطلب الصفح نيابة عني وعن المخابرات العسكرية... في يوم السبت(7 أكتوبر) لم نقم بالعمل الأكثر أهمية.. لم نرق إلى المستوى .. لم نقم بأهم مهمة أوكلنا بها وهي التحذير من الحرب. إن المسؤولية النهائية عن فشل مخابرات الجيش تقع على عاتقي. قراري بإنهاء وظيفتي والتقاعد من الجيش الإسرائيلي".

وأوضح "في الأشهر الأخيرة، حققت المخابرات العسكرية في الأسباب والثغرات التي أوصلتنا إلى 7 أكتوبر .. من الصواب إنشاء لجنة تحقيق حكومية من أجل إجراء تحقيق شامل في جميع الأسباب والعوامل التي أدت إلى الحرب".

وتابع " أقول وداعا للجيش الإسرائيلي، أطلب المغفرة. باسمي ونيابة عن كل المخابرات العسكرية، أطلب المغفرة".

بدوره قال الرئيس الجديد للمخابرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي اللواء بيندر: "إن الفشل اللاذع الذي بدأته الحرب في أعقابها سيظل محفورا في عظامي إلى الأبد.. نحن في خضم حرب طويلة وصعبة، وقد تتسع".