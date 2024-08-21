نتنياهو من قاعدة عسكرية قرب الحدود مع لبنان: مستعدون لأي سيناريو

القدس المحتلة/سما/

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية في قاعدة سلاح الجو "رمات دافيد"، حيث عقد اجتماعًا مع كبار المسؤولين في سلاح الجو، بما في ذلك رئيس مقر القوات الجوية، عومر تيشلر؛ وقائد نظام الدفاع الجوي، غلعاد بيرن.

وخلال الاجتماع، تلقى نتنياهو إحاطة شاملة حول استعدادات سلاح الجو في جميع الجبهات، وخاصة في الشمال، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتبه.

وفي ختام جولته الميدانية، قال نتنياهو "أنا هنا في قاعدة سلاح الجو لمتابعة استعداداتنا لمواجهة التهديدات القريبة والبعيدة على حد سواء. نحن مستعدون لأي سيناريو – سواء في الدفاع أو الهجوم. سلاح الجو هو قبضة الحديد التي نستخدمها لضرب نقاط ضعف أعدائنا. الفرق الأرضية، الطيارون والقادة هنا يقومون بعمل بطولي. وإذا تطلب الأمر، سنثبت ذلك مرة أخرى وبقوة أكبر".

وفي السياق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش بدأ نقل قوات من غزة إلى الشمال ويولي أهمية أكبر لجبهة لبنان