  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

غالانت في محور فيلادلفيا: أخضعنا لواء رفح..

الأربعاء 21 أغسطس 2024 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت في محور فيلادلفيا: أخضعنا لواء رفح..



القدس المحتلة/سما/

ادعى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالات، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "أخضع" لواء رفح التابع لكتائب القسام، الجماح العسكري لحركة حماس، وزعم أن الاحتلال دمّر نحو "أكثر من 150 نفقًا في المنطقة"، فيما شدد على ضرورة "التركيز على أهداف الحرب والالتزام بها"، في إشارة إلى الهدف المعلن بشأن إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال دولة ميدانية أجراها غالانت اليوم، الأربعاء، داخل قطاع غزة، وتحديدا في المنطقة الحدودية مع مصر (محور فيلدلفيا) التي تعتبر إحدى أبرز القضايا الخلافية في المفاوضات الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بموجب اتفاق على وقف إطلاق النار في القطاع، في ظل إصرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على الاحتفاظ بتواجد عسكري للاحتلال في المنطقة.

وذكرت وزارة الأمن الإسرائيلية، في بيان، إن غالانت "دخل صباح اليوم قطاع غزة برفقة قوات الفرقة 162 التي تعمل في منطقة رفح ومحور فيلادلفيا"، وقالت إن غالانت "عقد تقييمًا للوضع مع قائد الفرقة، إيتسيك كوهين، وقائد لواء ‘هناحل‘، يائير زوكيرمان، وقائد لواء المدفعية، إيهود بيبي، قائد وحدة "يهلوم"، وضباط في الفرقة العسكرية.

وبحسب البيان، "تلقى الوزير غالانت تقريرًا عن العمليات العسكرية التي أدت إلى إخضاع لواء رفح وتدمير أكثر من 150 نفقًا في المنطقة، وأكد على الحاجة إلى تكثيف الجهود في الفترة المقبلة لاستكمال تدمير جميع الأنفاق المكتشفة" في المنطقة. ونقل البيان عن غالانت قوله: "لواء رفح أخضع بواسطة قوات الفرقة 162".

وأضاف "لقد اطلعت على مسألة الأنفاق، ونحن الآن في وضع تمكنا فيه من تدمير 150 نفقًا. من بين هذه الـ150، حوالي 100 نفق هي قنوات مغطاة حُفرت بواسطة أدوات هندسية فوق سطح الأرض، وتم تغطيتها بمتر أو مترين من التراب، ومن السهل العثور عليها بعد ذلك لأنها موجودة في صور الرصد، ومن السهل أيضًا تدميرها بمجرد الوصول إليها".

وتابع "ولا يزال هناك عدد قليل متبقٍ، وسوف نقوم بتدميره، لقد أصدرت هنا توجيهًا فوريًا"، واستدرك قائلا: "الأهم في رأيي كفكرة هو تذكر أهداف الحرب والالتزام بها كافة – سواء تجاه حماس أو فيما يتعلق بالرهائن".

وشدد على ضرورة أن تتوجه الأنظار في جيش الإسرائيلي إلى الشمال: "نحن نفهم السبب. هذا هو الوضع وهذه هي الحالة"، وذلك في إشارة إلى انتقال ثقل العمليات العسكرية وتركيزها على جبهة المواجهة مع حزب الله جنوبي لبنان.

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن تعلق على موقفها من بقاء "إسرائيل" بمحور فلادلفيا

فشل جولة بلينكن في الشرق الأوسط ولا أمل باتفاق تهدئة بغزة.. نتنياهو يضع العقبات والحرب تشتد ويلاتها

نتنياهو: بين السيطرة على محور "فيلادلفيا" وتحرير الأسرى.. اختار "فيلادلفيا"

"معاريف" : الأسرى الستة المحررين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في خانيونس

“القسّام” تعرض مشاهد لأسرى إسرائيليين قتلهم جيش الاحتلال في غزة وتبعث رسالة خاصة لـ “الشيطان”

نيويورك تايمز":المفاوضات تواجه خطر الانهيار..

هآرتس: حماس تستشعر فخا أميركيا والعمليات الاستشهادية داخل إسرائيل خيارها القادم

الأخبار الرئيسية

photo_2024-08-21_17-34-20

نتنياهو من قاعدة عسكرية قرب الحدود مع لبنان: مستعدون لأي سيناريو

25 شهيدا على الأقل في سلسلة غارات وسط وجنوب قطاع غزة

غالبية كبيرة من الإسرائيليين ترى أن اغتيال هنية وشكر لم يدعم "الأمن"

ليبرمان يطالب بحرمان غزة من كل شيء: لا ماء ولا كهرباء ولا بضائع

undefined

أوامر إخلاء إسرائيلية.. صحة غزة تدعو لحماية “مستشفى الأقصى”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية