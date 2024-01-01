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بن غفير يحرض على حرب ضد "حزب الله" في لبنان

الأربعاء 21 أغسطس 2024 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يحرض على حرب ضد "حزب الله" في لبنان



القدس المحتلة/سما/

حرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، على شن حرب ضد "حزب الله" في لبنان.

وقال بن غفير خلال جولة في مستوطنة كتسرين المقامة بهضبة الجولان السورية المحتلة إن هذه المستوطنة "شأنها شأن تل أبيب، وعلى إسرائيل أن ترد على الرشقة الصاروخية التي تعرضت لها صباح اليوم بأكثر الطرق وضوحًا".

وأضاف في منشور عبر منصة إكس: "عليك أيضا أن تهاجم، وعليك أيضا أن تقوم بحملة، هذه هي الفرصة التي يجب ألا نفوتها".

وصباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 50 صاروخا من لبنان، سقط أحدها على مستوطنة كتسرين؛ ما أدى إلى إصابة شخصين وتضرر 4 مبان.

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