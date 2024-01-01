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بطريرك القدس للّاتين: المفاوضات الجارية تعتبر القطار الأخير قبل انزلاق الأمور دراماتيكيا

الأربعاء 21 أغسطس 2024 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
بطريرك القدس للّاتين: المفاوضات الجارية تعتبر القطار الأخير قبل انزلاق الأمور دراماتيكيا



القدس المحتلة/سما/

عبّر بطريرك القدس للّاتين الكاردينال بير باتيستا بيتسابالا عن ثقته في أن حرب غزة ستنتهي، وأن المفاوضات الجارية هي "القطار الأخير" قبل أن تنزلق الأمور بشكل دراماتيكي في حال فشلها.


وقال بيتسابالا، الذي يعيش في الأراضي المقدسة منذ 35 عاما، في لقاء "الصداقة بين الشعوب" المسيحي بمدينة ريميني الإيطالية: "نعيش لحظة حاسمة.. يمكننا التحرك نحو وقف إطلاق النار أو نحو الانتكاسة".


وأضاف: "كل شيء يعتمد على الأيام القليلة المقبلة، ولهذا طلبت أنه من المهم أن نصلّي. هذا هو الشيء الوحيد المتبقي لدينا للقيام به".

ولفت بطريرك القدس للاتين إلى أن "تأثير هذه الحرب على كلا الشعبين كان فريدا وغير مسبوق. بالنسبة لإسرائيل، فإن ما حدث في 7 أكتوبر يشكل صدمة لا تصدق، لقد ولدت إسرائيل كدولة يعيش فيها اليهود في وطنهم وآمنين، وقد أوضح يوم 7 أكتوبر أنهم ليسوا آمنين".

وشدّد بيتسابالا أن "الحرب ستنتهي بطريقة أو بأخرى، لكن إعادة البناء من مواقف عدم الثقة والكراهية والازدراء العميق هذه سيتطلب جهدا هائلا ينبغي أن يشمل التزاما من جميعنا".

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