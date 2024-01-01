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حزب الخضر الأسترالي يدعو إلى فرض عقوبات على "إسرائيل"

الأربعاء 21 أغسطس 2024 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الخضر الأسترالي يدعو إلى فرض عقوبات على "إسرائيل"



وكالات/سما/

دعا زعيم حزب الخضر الأسترالي آدم باندت خلال جلسة برلمانية إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وأدان أعضاء حزب العمال معارضي مثل هذه العقوبات.


جاء ذلك وفقا لما كتبه باندت على حسابه الرسمي بموقع X للتواصل الاجتماعي، حيث تابع: "اليوم اقترح الخضر فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية والمسؤولين الإسرائيليين بسبب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة".


وأشار باندت كذلك إلى أن القصف وجرائم الحرب مستمرة منذ أكثر من 45 أسبوعا، إلا أن حزب العمال "لا يزال يرفض الاقتراح، ويقضي وقتا أطول في إدانة أولئك الذين يعارضون جرائم الحرب أكثر من مرتكبيها".

وكان حزب الخضر قد طالب في وقت سابق بفرض عقوبات على أعضاء الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. ودعا الحزب كذلك إلى التوقف عن توريد قطع الغيار للطائرات المقاتلة من طراز "إف-35" كجزء من التجارة الثنائية مع إسرائيل.

وأقامت أستراليا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ عام 1949، وقبلها بعامين كانت أستراليا الدولة الأولى في الأمم المتحدة التي تدعم إنشاء دولة يهودية.

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