بلينكن: سنبذل مع قطر ومصر كل ما في وسعنا لإقناع حماس بالموافقة على "مقترح سد الفجوات"

واشنطن/سما/

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إنه يتعين إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف للصحفيين في الدوحة أن الولايات المتحدة ومصر وقطر ستبذل كل ما في وسعها لإقناع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالموافقة على "مقترح سد الفجوات".

وذكر بلينكن أنه بمجرد موافقة حماس على الاقتراح الذي قدمته واشنطن لمعالجة الخلافات التي تعيق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، سيتعين أيضا التوصل إلى اتفاق بشأن تفاصيل التنفيذ.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة قالت منذ فترة طويلة إنها لا تقبل أي احتلال إسرائيلي طويل الأمد لغزة.

وكانت حركة "حماس" قد أعربت عن "استغرابها" التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء والتي قال فيها إن "الحركة تتراجع عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأكدت الحركة أن تصريحات بايدن وبلينكن "هي ادعاءات مضللة ولا تعكس حقيقة موقف الحركة الحريص على الوصول إلى وقف للعدوان".