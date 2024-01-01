أوامر إخلاء إسرائيلية.. صحة غزة تدعو لحماية “مستشفى الأقصى”

القدس المحتلة/سما/

دعت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأربعاء، المؤسسات الدولية والأممية لحماية “مستشفى شهداء الأقصى” والطواقم الطبية والمرضى، بعد أوامر إخلاء جديدة دعا لها الجيش الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وقالت الوزارة في بيان: “في ظل اقتراب عملياته العسكرية من محيط مستشفى شهداء الأقصى (وسط)، نهيب بكل المؤسسات الدولية والأممية ذات العلاقة اتخاذ ما يلزم لحماية المستشفى والطواقم الطبية والمرضى المتواجدين بداخله”.

وأضافت: “المستشفى يتكدس فيها مئات المرضى، ولا يوجد أمامنا أي بدائل وخيارات أخرى”.

و”مستشفى شهداء الأقصى” يقع شرق مدينة دير البلح، في منطقة زعمت إسرائيل أنها “إنسانية”، ويوجد قرب مناطق الإخلاء الجديدة التي فرضها الجيش الإسرائيلي على المواطنين قسرا.

والأربعاء، أمر الجيش الإسرائيلي السكان والنازحين في عدد من بلدات دير البلح بإخلائها استعداداً لمهاجمتها، في تقليص جديد للمناطق التي يزعم أنها “آمنة”.

وخاطب ناطق الجيش أفيخاي أدرعي، في منشور أرفق به خريطة على منصة إكس ،”كل السكان والنازحين المتواجدين في بلوكات 129 و130 في حارات المحطة ودير البلح جنوبًا، من شارع صلاح الدين وحتى الشارع المحدد على الخريطة”.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت نحو 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.