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إيران: ردنا على "إسرائيل" سيتم عندما ستكون عينها شاخصة إلى السماء أو سيأتيها من الأرض

الأربعاء 21 أغسطس 2024 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران: ردنا على "إسرائيل" سيتم عندما ستكون عينها شاخصة إلى السماء أو سيأتيها من الأرض



طهران/سما/

أكدت ممثلية طهران لدى الأمم المتحدة أن رد إيران على إسرائيل بعد اغتيال إسماعيل هنية سيصيبها بالدهشة وقد يأتيها من الأرض، أو عندما ستكون عينها شاخصة إلى السماء أو شاشات الرادار.


ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن الممثلية الإيرانية أن الرد "قد يكون في الوقت والظروف وبالطريقة التي تعطي أقل الاحتمالات لتل أبيب".


ولفتت "تسنيم" الدولية إلى رد الممثلية الإيرانية على صحيفة "وول ستريت جورنال"، بشأن تأجيل إيران للرد على إسرائيل "حتى تتضح نتيجة مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، أن رد إيران يجب أن يحقق نتيجتين محددتين.

وذكرت أنه في النتيجة الأولى "يجب أن يُعاقب المعتدي بسبب عمليات الاغتيال وانتهاك السيادة الوطنية الإيرانية".

والثانية "يجب أن يعزز من قدرة إيران على الردع ويجعل الكيان الصهيوني يندم كثيرا، مما يمنع تكرار أي اعتداء في المستقبل. كما يجب أن يتجنب رد إيران أي تأثير سلبي محتمل على الهدنة المرتقبة".

وتابعت الوكالة: "من المحتمل أن يكون رد إيران في الوقت والظروف وبالطريقة التي يعطي فيها هذا الكيان أقل الاحتمالات، ربما عندما تكون أعينهم موجهة نحو السماء وعلى شاشة الرادار، قد يُصابون بالدهشة من الأرض، أو قد يكون هناك مزيج من هذين الأمرين".

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