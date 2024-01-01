السلطات الرومانية اعتقلت 3 مطلوبين بتهمة قتل رجل أعمال فلسطيني في إسطنبول

أنقرة/سما/

أعلنت الشرطة التركية أن السلطات الرومانية اعتقلت ثلاثة مطلوبين في جريمة قتل رجل أعمال فلسطيني يحمل جواز سفر إسرائيليا في إسطنبول الأحد الماضي.



وقالت الشرطة التركية إن "المهاجمين المزعومين فروا عبر الحدود مع بلغاريا في غضون ساعتين ونصف من حادث إطلاق النار، والذي وقع في منطقة كاغد خانة شمالي إسطنبول، وستتم إعادتهم إلى تركيا".

من جهته قال مكتب عمدة إسطنبول إن الهجوم كان مدفوعا بـ"نزاع مالي".

ووفق صحيفة "زمان" التركية "تشير التحقيقات إلى أن مطلق النار هرب من موقع الحادث على قدميه من ثم صعد على متن سيارة كانت تنتظره على مقربة وأن المشتبه بهم استخدموا ثلاث سيارات مختلفة لإخفاء أثرهم".

وتوصلت الفرق الأمنية التركية إلى أن "سيارتين تم استئجارهما لنقل المشتبه بهم، وتم العثور على سلاح أثناء فحص السيارات وتبين أن المشتبه بهم الثلاثة هربوا إلى خارج البلاد من مدينة كيركلارلي (تقع على الحدود التركية مع بلغاريا)" وفق الصحيفة.

وقتل رجل الأعمال عبد القادر أنس (من عرب 1948) برصاص مسدس مزودا بكاتم للصوت مساء الأحد داخل سيارته في اسطنبول، وأصيب رجلان آخران في الحادث، كانا رفقة رجل الأعمال بالسيارة، وأحدهما في حالة حرجة.

وفي وقت سابق، ذكر مكتب حاكم إسطنبول في بيان مقتضب أن القاتل "أسقط مسدسا مزودا بكاتم صوت في مكان الحادث".

وذكرت وكالة أنباء "ديميرورين" التركية أن جريمة القتل نفذها مهاجم ملثم واحد أو عدة مهاجمين.

وكانت شرطة إسطنبول أعلنت الاثنين الماضي بدء التحقيق في الواقعة، واعتقلت الشرطة التركية أربعة أشخاص الاثنين قالت "إنهم متورطون في التخطيط للهجوم".